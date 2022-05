Startplätze für den ZF-Firmenlauf sichern

Es ist ein Highlight für viele Unternehmen der Region: Am Donnerstag, 21. Juli, findet der ZF-Firmenlauf Friedrichshafen wieder statt. Dazu gibt es auch wieder Rahmenprogramm auf dem Messegelände. Wie die Organisatoren schreiben, geht es beim Firmenlauf allerdings um mehr als nur ums Laufen: Teambuilding, Spaß mit den Kolleginnen und Kollegen, Networking und Party gehören ebenso dazu. Zahlreiche Unternehmen haben sich bereits registriert, ein Firmenranking findet sich auf der Firmenlauf-Website.

Die Anmeldung erfolgt laut Veranstalter immer in Dreier-Teams, denn so wird am Abend des 21. Juli dann auch gewertet: Die schnellsten der Männer-, Frauen- und Mixed-Teams werden prämiert. Aber auch die größten Teams, die Unternehmen mit den meisten Auszubildenden und der Kreativpreis stehen wieder auf dem Siegerehrungsplan. Auch Live-Musik von der Band Project xXx gehört zum Programm. Die vier Musiker heizten den Aktiven und den Fans zuletzt 2019 ein. Dazu bieten zahlreiche Essens- und Getränkestände allen Läuferinnen und Läufern sowie den Zuschauern kulinarische Vielfalt.

Teilnehemende können sich bereits jetzt online anmelden unter www.firmenlauf-fn.de. Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 17 Euro plus Mehrwertsteuer. Am Montag, 4. Juli, ist Anmeldeschluss und die Plattform noch bis um 23:59 Uhr geöffnet.