Start-ups kommen in die Schulwelt

Schulewirtschaft Baden-Württemberg und das Institut der deutschen Wirtschaft Köln bilden seit über zwanzig Jahren Jungunternehmer und -unternehmerinnen an Schulen aus, wie Schulewirtschaft BW in einer Pressemitteilung schreibt. Schülerinnen und Schüler sollen dabei erleben, was die Gründung eines eigenen Unternehmens mit sich bringt – von der Geschäftsidee bis zur Umsetzung.

Neben den wirtschaftlichen Zusammenhängen werde auch gelernt wie sie soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können. Für das kommende Schuljahr wird das neue Start-up-Modell „Junior WBS“ angeboten. WBS steht dabei für das Unterrichtsfach „Wirtschaft – Berufs- und Studienorientierung“. Folgende Online-Veranstaltungen, in denen der Ablauf, Materialien und Ideen zur praktischen Umsetzung erklärt werden, finden wie folgt statt: 16. Juni, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, 30. Juni, 16 Uhr bis 17 Uhr, 9. Juli, 14 Uhr bis 15 Uhr. Anmeldung unter eveeno.com/juniorwbs