Die deutsche Meisterschaft der Junioren im Kunstradfahren ist in Nufringen bei Herrenberg über die Bühne gegangen. Insgesamt waren laut Vereinsmitteilung die 20 besten Kunstradfahrerinnen aus ganz Deutschland vertreten. Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen erreichte einen starken zehnten Platz.

In diesem Starterfeld war Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen auf dem 13. Platz gesetzt. Für sie hießes, bei ihrem Start die Ergebnisse von ihren Mitstreiterinnen zu überbieten, was ihr auch eindrucksvoll gelang. Mit 126,23 Punkte setzte sie sich, nach ihrer Kür an die Spitze. Jedoch standen noch zwölf Starterinnen aus. Die nächsten drei Starterinnen konnten die von Nadine Kurz erzielten Punkte nicht erreichen. Das bedeutete am Ende einen hervorragenden zehnten Platz, was für das erste Jahr im Junioren-Bereich eine tolle Leistung ist. Ebenfalls bemerkenswert ist auch, dass Nadine Kurz als einzige von den 20 Starterinnen ihre Kür ohne Sturz gefahren ist.