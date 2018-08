Starker Wind am Bodensee - Rettungskräfte fahren zahlreiche Einsätze

Ein völlig erschöpfter Surfer ist bei heftigem Wind aus dem Obersee vor Meersburg gerettet worden. Zuvor hatte der deutsche Wetterdienst am Bodensee vor heftigen Starkböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h gewarnt.

Wie die Polizei mitteilte, nahm ein Segelboot den hilflosen Surfer am frühen Mittwochabend an Bord und brachte ihn sicher in einen Hafen. Dort wurde der leicht verletzte Mann von Sanitätern versorgt.

Zu weiteren Einsätzen wurde die Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen gerufen. Gegen 18.40 Uhr meldete eine Zeugin laut Polizei ein Segelboot, das mit einem zerrissenen Segel im Bereich Obersee, in Höhe des Württembergischen Yachtclubs, möglicherweise in Seenot sei.

Ein Boot der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen sowie Landkräfte der DLRG konnten das Segelboot schließlich im Hafen des Württembergischen Yachtclubs feststellen. Dem Segler war es gelungen, ohne Hilfe in den Hafen einzufahren.

Nur wenige Minuten später ging ein weiterer Zeugenanruf ein, wonach im Obersee, vor dem Hafen Fischbach, ein Segelboot Probleme habe. Das Segel hätte sich um den Mast gelegt und der Schiffsführer würde vergeblich versuchen, das Segel wieder zu lösen.

Nachdem die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen und die DLRG sich auf die Suche nach dem Segelboot gemacht hatten, kam den Suchkräften das Segelboot auf Höhe Manzell entgegen, wobei es dem Bootsführer mittlerweile wohl gelungen war, das Segel wieder zu setzen.