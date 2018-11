Starker Auftritt auch ohne Leistungsträger

Mit drei Podestplätze beschließen die Turner der TSG Ailingen die Nachwuchsliga des Turngau Oberschwaben. Beim Finale in Wangen waren sechs Mannschaften der TSG am Start.

Nach einer deutlichen Steigerung beim zweiten Wettkampf hatte die erste Mannschaft in der E-Jugend sich fest vorgenommen, doch noch aufs Treppchen zu turnen. Alexander Rudert, Niklas Böck, Moritz Müller, Julian Märten, Marian und Timo Traub hatten die Trainingszeit genutzt, um ihre Übungen nochmal auszubauen. Nach einem sehr konzentrierten Umlauf an den sieben Geräten erturnten sie sich laut Vereinsbericht einen hervorragenden zweiten Platz in der Tageswertung. Ersatzgeschwächt musste das zweite Team an den Start gehen. Patrick Märten, Moritz Schreibmüller und Alexander Gehweiler hatten zu dritt keine Streichwertung. Am Ende erreichte die junge Riege den siebten Platz.

Auch die D-Jugend hatte sich noch einiges vorgenommen. Mit Yves Hildebrand fehlte verletzungsbedingt ein Leistungsträger. Trotzdem oder gerade deshalb starten Elias Wegerer, Lenny Fleschhut, Silas Braunger, Levi Köhler und Philipp Obermayer hochmotiviert in den Wettkampf. Sie lagen immer mit an der Spitze und mussten sich an diesem Tag nur dem Meister aus Friedrichshafen geschlagen geben. In der Gesamtwertung war das Team nun punktgleich mit Eisenharz. Da Eisenharz bei den drei Wettkämpfen fünf Gerätepunkte mehr erturnt hatte (407:402), mussten sich die Ailinger mit dem dritten Platz begnügen, freuten sich aber trotzdem riesig über ihr tolles Resultat. Die C-Jugend musste ebenfalls einen Ausfall verkraften und auf Max Kiefel verzichten. Hannes Waibel, Felix Hänsel, David Mertsch und Janis Fleschhut konnten an diesem Tag die direkten Konkurrenten nicht hinter sich lassen und verpassten schließlich ganz knapp das Podest. In der Endabrechnung belegten sie den vierten Platz.

In Komplettbesetzung gingen beide Juniorenteams an den Start. Das Team mit Nolan Zeinar, Alessio Röhr, Antonio Melino und Max Waibel wollte seinen zweiten Platz verteidigen. Mit sehr starken Übungen und fast fehlerfreien Übungen sammelten sie fleißig Punkte. Lediglich der neue Meister aus Wangen war an diesem Tag besser.

Die Vizemeisterschaft ist aber ein toller Erfolg für die jüngere der beiden Ailinger Riegen. Das zweite Team Eric Traub, Nils Mohr, Antonio Ioco und Marcel Richter konnten sich ebenfalls gut in Szene setzen, hatten gegenüber dem TV Eisenharz knapp das Nachsehen. Mit dem vierten Platz waren die Ailinger am Ende aber vollauf zufrieden.