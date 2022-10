Starker Auftakt für Ailinger Turnjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 8. Oktober, startete die Nachwuchsliga des Turngau Oberschwaben. Nach drei Jahren Corona-Unterbrechung werden erstmals wieder oberschwäbischen Meister im Kunstturnen der Jugend ermittelt. Die TSG Ailingen empfing am ersten Wettkampftag knapp 150 Turner in der Ailinger Sporthalle und war selber mit sechs Mannschaften am Start.

Einen sehr starken Auftritt zeigten am Vormittag die E-Jugend und war gleich zwei Mal auf dem Podest vertreten. Das Team Ailingen 2 mit Manuel Schweizer, Tim Mayer, Ley und Jin Frank sammelte bei den 25 Kraft- und Beweglichkeitsübungen insgesamt 718 Punkte und gewann überlegen die Tageswertung. Überzeugen konnte auch die zweite Ailinger Riege mit Jonas Wiest, Timo Stärk, Philipp Konrad, Nikita Muratov und Luis Pfaller. Mit 544 Punkten sicherten sie sich überraschend aber verdient den dritten Platz unter den neun angetretenen Mannschaften.

Im zweiten Durchgang wurde die Ailinger D-Jugend ihrer Favoritenrolle gerecht. Jan Wirsum, Jonathan Martin, Justin Adam und Sebastian Oelhaf zeigten eine ausgeglichene und hochklassige Teamleistung und sicherten sich mit 656 Punkten die Tabellenführung. In der C-Jugend gingen die Ailinger Nikola Wagenseil, Marian und Timo Traub mit Lenz Oldendkotte vom TSB Ravensburg als Wettkampfgemeinschaft an den Start. Sie konnten sich ebenfalls gut in Szene setzen und wurden Dritter.

Die beiden Juniorenteams mussten leider einige krankheitsbedingte Ausfälle verkraften und konnten jeweils nur in Minimalbesetzung antreten. Ailingen 1 mit Adrian Pietrek, Hannes Waibel und Marcel Richter verpassten als Vierter knapp das Podest. Die WKG Ailingen/Ravensburg mit Philipp Obermayr, Silas Braunger und Kilian Schulz waren fast gleich auf und wurden am Ende Fünfter.

Weiter geht es am 23. Oktober in Biberach mit dem ersten von zwei Kürwettkämpfen. Hier wollen die Ailinger ihre gute Ausgangsposition für das Finale nach den Herbstferien in Wangen verteidigen.