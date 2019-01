Starke Rauchentwicklung stellt Feuerwehr vor Herausforderung

Die Folgen des Brandes im Parkhaus am See beschäftigen die Beteiligten weiter. Die Besitzer müssen klären, inwiefern ihre Versicherungen für die Schäden an ihren Autos aufkommen. Fest steht, dass die Brandschutzanlage sehr schnell reagierte, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Trotzdem liegt der Schaden für das Stadtwerk am See im siebenstelligen Bereich. Der Brand hat auch Auswirkungen auf den Umbau des Altstadt-Parkhaus.

Ein Teil der Brandschutzanlage besteht aus Sensoren, die im gesamten Parkhaus angebracht sind. Sie sind dafür zuständig, dass im Brandfall die Tore des Parkhauses automatisch heruntergehen, damit sich ein Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Auch am frühen Sonntagmorgen war dies der Fall. Das teilt das Stadtwerk am See auf Nachfrage mit. Auch Nebenräume werden so geschützt. Hätten sich Personen im Parkhaus gefunden, wären sie durch separate Fluchtwege nach draußen geleitet worden. Auch in den Nebenräumen ist dies der Fall.

Obwohl die Brandschutzanlage sehr schnell reagierte, breitete sich der Rauch in der Tiefgarage rasant aus – die starke Verrußung ist deutlich sichtbar. „Das Parkhaus wurde sofort über die fest verbaute Entrauchungsanlage entraucht. Außerdem kam ein Großlüfter der Feuerwehr Friedrichshafen zum Einsatz, mit dem Rauch aus den Parkdecks abgesaugt wurde“, teilt die Stadt Friedrichshafen stellvertretend für die Feuerwehr mit. Die Schleusen von den Tiefgaragen in die Wohnhäuser seien rauchdicht geblieben. Im Parkhaus mussten die Einsatzkräfte einen schweren Atemschutz tragen.

Unter den insgesamt sechs Fahrzeugen, die ausgebrannt sind, sind auch zwei Elektroautos der Stadt Friedrichshafen. Die beiden Autos standen dicht nebeneinander. Bei den entstandenen Schäden greifen grundsätzlich die Versicherungen der Halter. Dabei kommt es darauf an, ob die Halter ihre Autos Voll- oder nur Teilkasko versichert haben. Auch bei der Instandsetzung des Parkhauses greifen Versicherungen. Derzeit sind noch Gutachter im Parkhaus unterwegs. Um den Dauerparkern im Parkhaus am See eine Alternative anbieten zu können, hat das Stadtwerk am See das Altstadt-Parkhaus trotz Umbau wieder geöffnet. Die Sanierungsarbeiten in den beiden obersten Geschossen sowie in U1 und U3 sind weitgehend abgeschlossen, teilt das Stadtwerk mit. Der nächste Bauabschnitt, bei dem das erste Obergeschoss und dann das Untergeschoss am Buchhornplatz sowie die Tunnelzufahrt dorthin saniert und deshalb gesperrt werden, sei eigentlich für den 14. Januar geplant gewesen. Dies werde jetzt so lange zurückgestellt bis nach Vorlage eines Fachgutachtens klar ist, welche baulichen Maßnahmen im Parkhaus am See notwendig werden. Dann will das Stadtwerk über die Fortsetzung der Sanierung des Parkhaus Altstadt entscheiden.