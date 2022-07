Starke Kinder braucht das Land

Das Projekt „DUNJA - Starke Kinder“ vom BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH sowie die Merianschule engagiert sich für die Ärmsten der Stadt. Santo Castagnaro vom BBQ begleitet seit über einem Jahr Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse. Im Rahmen des Projekts, das sich mit der Zukunftsplanung der jungen Menschen beschäftigt, wurde eine Kooperation mit der Obdachlosen-Herberge in Friedrichshafen aufgebaut. Dort überreichten jetzt Schüler der Merianschule Kuchan an die Leitung und Bewohner, wie es in einer Mitteilung von BBQ heißt.

In einem Backworkshop konnten die Schüler ihre Fähigkeiten ausgebauen. Ziel war es, durch den Verkauf an Klassenkameraden und Lehrkräften genügend Geld für die Schulabschlussveranstaltung selbst zu verdienen. Zudem sollten die Einwohner der Herberge mit einer Kuchenspende überrascht werden.

Die Merianschule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) im Förderschwerpunkt Lernen. An dieser Schule sind Kinder und Jugendliche, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen haben. Der Unterricht an den allgemeinen Schulen ist häufig zu schwer oder schreitet zu schnell voran. Die Lernenden der Merianschule benötigen mehr Zeit zum Lernen. Auffälligkeiten in der Konzentration, der Wahrnehmung und auch im Verhalten sind dabei besonders häufig festzustellen.

Die Herberge ist ein Zufluchtsort für obdachlose Bürger. Sie können hier auf Hilfe in ihrem Alltag hoffen und sich zurückkämpfen in ihr eigenes Leben. Beratende begleiten bei schwierigen Antragstellungen und entwickeln Zukunftsperspektiven. Mit der Kooperation wollte Santo Castagnaro den jungen Menschen einen Einblick in ein anderes Leben geben. Auch in Friedrichshafen leben Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und ihr Leben nicht selbst bewältigen können.

Das Projekt DUNJA richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren sowie deren Familien. Das Förderprogramm ESF „Starke Kinder-Chancenreich“ verfolgt das Ziel, das Armutsrisiko der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zu senken und ihre Teilhabechancen zu verbessern. Ziel von DUNJA ist die Stabilisierung der individuellen Lebenssituation, Vermeidung von Kinderarmut und das Heranführen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.