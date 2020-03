Starkbieranstich im Graf-Zeppelin-Haus: Aller guten Schläge sind drei

Ausgelassene Stimmung herrscht im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses, als Leiter Matthias Klingler die rund 700 Gäste begrüßt. Anlass ist der diesjährige Starkbieranstich der Meckatzer Löwenbräu. Viele der Gäste sind in traditioneller Tracht – Lederhose und Dirndl – erschienen. „Ein Spaß muss sein“, scherzt Klingler, als die Rückwand des Foyers herunterfährt und den Blick auf die von vielen vermisste Bühne freigibt. Hier nehmen die Musiker der Band „La Paloma Boys“ Platz und heizen den Gästen musikalisch ordentlich ein, bevor es zum Höhepunkt des Vormittags geht: Bürgermeister Andreas Köster schwingt beherzt den Hammer und sticht das erste Fass an. Aller guten Schläge sind drei und dann fließt das Bier unter dem lauten Beifall der Gäste. Die Band freut sich besonders, sitzt sie doch direkt an der Quelle und bekommt wohlverdient die ersten frisch gezapften Biere vom Fass. Foto: Noah Vinzens