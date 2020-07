„Die „Stangenbohnen-Partei“ aus dem Allgäu gibt ein Konzert am Freitag, 10. Juli, ab 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) auf der Innenhofbühne des Kulturhaus’ Caserne. Das Duo besteht aus Serena Engel mit Cello und Gesang und Jared Rust an Gitarre, Ukulele, Resonator-Gitarre, Gesang und einem vielfältigen Sortiment von Fußpercussion. Serena stammt aus Australien, Jareds Wurzeln liegen in den USA. Musikalisch-stilistisch sind sie nicht festzulegen. Das Becken knallt wie in einer Dixieland-Kapelle, die Gitarre schrummelt wie Django Reinhardt, man könnte Charleston tanzen, zu den orientalischen Melodieschwüngen des Cellos gen Mekka beten oder sich im Nirvana verlieren, so die Ankündigung.