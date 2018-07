Der Waldkindergarten Kluftern hat einen Standort. betrieben von den Johannitern wird er hinter dem Parkplatz der Grillhütte aufgebaut und am 1. September seinen betrieb aufnehmen. Die Johanniter suchen derweil Mitarbeiter.

Die genaue Suche hat lange gedauert, die Grillhütte oder deren Umgebung standen als mögliche Standorte für den Waldkindergarten jedoch schnell fest. Exakt am platz der Grillhütte aber sollte der Kindergarten nicht aufgebaut werden, weil man dort eben jenen Vandalismus befürchtete, der schon die Grillstelle regelmäßig heimsucht.

Noch ist viel zu tun

„Die Johanniter als Träger aber auch die Stadt Friedrichshafen arbeiten mit Hochdruck an der neuen Wald-Kindertagesstätte. Da die beiden Bauwagen noch im Juli geliefert werden, soll der Platz für diese Wagen bis dahin professionell vorbereitet sein“, schreibt die Ortsverwaltung Kluftern im aktuellen Mitteilungsblatt. Außerdem seien Möbel, Spielsachen und pädagogische Materialien rechtzeitig zu bestellen. Zusammen mit den Johannitern befasst sich die neue Leiterin dieses Waldkindergartens, Michaela Nägele, intensiv mit der Personalauswahl.

Michaela Nägele hat viel erfahrungen sammeln können, sie hat bisher den Waldkindergarten Riesenwald Ravensburg, ebenfalls von den Johannitern betrieben, geleitet. Gesucht werden für die betreute Spielgruppe der Zwei- bis Drei-Jährigen sowie für die Kindergartengruppe für Kinder ab drei Jahren passende Fach- und Ergänzungskräfte. Die Kinder werden das ganze Jahr im Freien betreut. Jede Gruppe bekommt einen Bauwagen, in den man sich zurückziehen kann, wenn es mal kleine Hunde regnet. „Zu erleben und zu entdecken gibt es in der Natur für die Kinder viel: Der Wald mit seinen spezifischen Baumarten, die umliegenden Wiesen mit ihren Blumen und Gräsern, der angrenzende Bach und die vielen kleinen und größeren Tiere, die dort leben“, schreibt die Ortsverwaltung.

Wer sein Kind für diesen Waldkindergarten noch anmelden möchte, kann das laut Ortsverwaltung Kluftern beim Kita-Portal der Stadt Friedrichshafen unter der Internetseite www.kindergarten.friedrichshafen.de/Friedrichshafen/Waldkindergarten-Kluftern. Einen Elternabend wird es schon am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr in den Räumen der Johanniter-Unfall-Hilfe, Pfannenstiel 29a in Ravensburg geben. Dort geht es ums Kennenlernen und um das pädagogische Konzept, die Jahresplanung und den Ablauf der Eingewöhnung.