Standing Ovations für die TSG Ailingen nach dem Heimsieg

Es ist der erste Sieg nach der Winterpause für die Handballerinnen der TSG Ailingen gewesen. Mit 29:27 (18:18) endete die Partie der TSG Ailingen in der Landesliga gegen die HSG Oberkochen/Königsbronn vor 250 begeisterten Zuschauern in der Ailinger Sporthalle. Die Zuschauer hielt es nach dem Abpfiff nicht mehr auf den Bänken. Dabei waren die ersten 30 Minuten ein Kampf für das Team von Trainer Lars Rossi, das ab der zwölften Minute auf permanenter Aufholjagd war.

Lob für die jungen Spielerinnen

„In der ersten Halbzeit war die Abwehr schlecht. Da haben wir 18 Tore bekommen. Das geht nicht“, lautete das Fazit von Rossi. Zwar ging Ailingen zu Beginn in Führung, konnte diese aber nicht halten. Zu viele Lücken in der Abwehr spielten der HSG in die Karten – das Team von Trainer Joachim Schneider führte in der 19. Minute mit 16:13. Ailingens A-Juniorin Lena Darga verkürzte auf 14:16 und traf in der 30. Minute auch zum Ausgleich (18:18).

Ein Ergebnis, das sehr an das Spiel in der Hinrunde drei Wochen zuvor erinnerte, als Ailingen auswärts mit 28:31 (17:18) verlor. Laut Spielbericht der TSG waren es damals in der zweiten Hälfte des Spiels in Königsbronn die mangelnde Chancenverwertung und Unkonzentriertheiten in der Abwehr und im Angriff, die zur Niederlage führten. Nicht so am Samstag: Allerdings machten es die TSG-Spielerinnen spannend und lagen nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit mit vier Toren zurück. Ein Phänomen, das Rossi von seiner Mannschaft schon kennt: „Unser Problem ist, dass wir nach der Pause oft drei, vier Tore bekommen und hinten liegen. Es wäre einfacher, wenn wir uns die Probleme nicht selber machen würden und gleich mitziehen. Aber die Mannschaft ist noch relativ jung. Das müssen sie noch lernen und kriegen das schon noch hin.“

Den knappen Vorsprung gibt Ailingen nicht mehr her

Rossi setzte vor allem in der zweiten Halbzeit auf seine jüngeren Spielerinnen, über die er mit Stolz sagte: „Die haben super die Lücken zugemacht und ich bin mit der zweiten Halbzeit top zufrieden.“ In den letzten zwölf Minuten gab Ailingen den knappen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Als es den Gästen in der vorletzten Minute gelang, mit einem Siebenmeter auf 27:28 zu verkürzen, war es Lea Jäger, die mit ihrem Tor die Partie mit 29:27 beendete.

Ein wichtiger Faktor für den Sieg am Samstag war Torhüterin Israa Saioud. Sie ist ebenfalls A-Jugendspielerin und wehrte allein in der zweiten Halbzeit vier Siebenmeter ab, die Schiedsrichter Mathias Mensinger überdurchschnittlich gerne vergab. Auch die Trainer Schneider und Rossi mussten von ihm zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Verwarnung hinnehmen. Für Schneider war das nicht der Grund, warum sein Team verloren habe, der HSG-Trainer übte aber Kritik: „Wenn Schiedsrichter in so einer Art und Weise in diesen Ligen pfeifen, wird Handball kaputt gemacht. Wenn die Ersatzbank nichts sagen darf, ist das ein Unding. Handball lebt von Emotionen. Manche Schiedsrichter meinen, sie müssten der Wichtigste auf dem Feld sein und so pfeifen sie auch.“

Wie viele Mannschaften absteigen ist noch nicht klar

Ob dieser Sieg den Abstieg aus der Landesliga verhindert, bleibt noch fraglich. Die TSG ist Vorletzter in der Tabelle – in den Statuten des Handballverbandes heißt es: „In Abhängigkeit der jeweiligen Szenarien, die im Auf- und Abstieg denkbar sind, kann es im worst case zu einem Abstieg auf den Plätzen 7-10 der Landesliga in die Bezirksliga kommen.“ Das wahrscheinlichste Szenario in dieser Saison sind zwei Absteiger aus der Staffel 4 der Landesliga.

Noch drei Auswärtsspiele stehen für Ailingen an. Über einen eventuellen Abstieg macht sich Rossi keine Gedanken: „Wir haben ein tolles Jahr gehabt und da nehmen wir alles mit, ob wir dann absteigen oder nicht, spielt keine Rolle. Ob wir Landesliga oder Bezirksliga spielen ist egal. Das ist eine so tolle Truppe und die Mädels sind mir ans Herz gewachsen. Das passt schon.“ Nächsten Sonntag geht es zum Tabellendritten HSG Langenau/Elchingen. „Wir schauen, was so geht. Ich glaube, dass man dort schon etwas holen kann“, sagte Rossi. Dies bestätigte auch Schneider: „In dieser Liga kann jeder gegen jeden gewinnen, bis auf den TV Gerhausen, der ist unangefochten.“