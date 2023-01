Stammzellenspende ermöglicht Start in ein neues Leben

2023 liegt vor uns: Ein neues Jahr voller Abenteuer und neuen Chancen, mit vielen Wünschen, Plänen und Erwartungen. Für schwer kranke Menschen ist das keine Selbstverständlichkeit – so auch für Leon Gbur. Mit 13 Jahren litt er an akutem Knochenmarkversagen. Eine junge Frau aus Friedrichshafen verhalf ihm mit einer Stammzellenspende zu einem Neustart.

Elf Jahre sind vergangen, seit Sina Merk im Strandbad einen Anruf der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) erhielt. „Auch nach so langer Zeit ist es für mich unbegreiflich, dass ich einem jungen Mann ein neues Leben schenken durfte.“ Elf Jahre, in denen die Geburtstags- und Weihnachtsglückwünsche ihres genetischen Zwillings Leon fester Bestandteil ihres Lebens sind. „Ich denke noch oft darüber nach und freue mich, dass Leon seine schwere Krankheit überwunden hat“, erzählt sie.

Keine Sekunde gezögert

Aus der damals 19-jährigen Auszubildenden ist eine junge Frau geworden. 31 Jahre alt und frisch verheiratet steht sie mitten im Leben – voller Lebensmut und gleichzeitig demütig, angesichts der Schicksale, die das Leben für uns bereit hält. 2009 ließ sich die Häflerin typisieren. Auslöser war die Suche nach passenden Zellen für krebskranke Anja aus Meckenbeuren. Deren genetischer Zwilling wurde 2010 in den USA gefunden. „Als zwei Jahre später der Anruf mit der Frage kam, ob ich bereit wäre zu helfen, habe ich keine Sekunde gezögert“, erinnert sich Merk.

Elf Jahre sind vergangen, seit Sina Merk am Ulmer Institut für Transfusionsmedizin Stammzellen an ihren Blutsbruder Leon gespendet hat. (Foto: Sandra Philipp)

Dass die junge Frau bereits nach knapp zwei Jahren zur Spenderin wurde, ist nicht selbstverständlich. Denn die Chance gefunden zu werden, beträgt pro Jahr 0,5 Prozent, erklärte damals ihr behandelnder Arzt am Ulmer Institut für Transfusionsmedizin. Für Leon Gbur aus Nordrhein-Westfalen ein Glückstreffer, denn die Stammzellenspende schenkt ihm heute ein halbwegs normales Leben. „Als Folge der aggressiven Chemotherapie habe ich 2015 noch eine neue Hüfte bekommen, hin und wieder habe ich Rückenschmerzen. Aber ansonsten geht es mir gut“, berichtet der tapfere junge Mann.

Mit zwölf kam die schlimme Diagnose

Von Anfang an hatte Leon es nicht leicht im Leben. Bereits als Säugling leidet er unter einem Hirntumor. Als dieser überstanden ist, wächst der Junge heran, bis an seinem zwölften Lebensjahr wieder etwas nicht stimmt: „Ich fühlte mich schlapp, bekam große blaue Flecken an den Beinen, durfte kein Sport mehr machen.“ Mit der Diagnose eines akuten Knochenmarkversagens ändert sich alles.

Leon und Bobby meistern gemeinsam ihr Leben, das ohne eine Stammzellenspende ganz anders verlaufen wäre. (Foto: Leon Gbur)

Täglich fährt die Familie in die Klinik nach Münster. Statt in der Schule zu lernen erhält Leon Hausunterricht. Alle bangen um sein Leben. Als die Familie nach sechs Wochen die erlösende Nachricht erreicht, dass es eine Spenderin gibt, beginnt Leons Chemotherapie: „Das Immunsystem musste auf Null gefahren werden, damit mein Körper die fremden Zellen akzeptiert.“

Sina und Leon sind verbunden

Diese schwierige Zeit hat die Familie hinter sich gelassen. Leon meistert mit dem Rückhalt seiner Lieben und der Gesellschaft von Mischlingsrüde Bobby sein Leben. Bereits vor dem Ablauf der gesetzlichen Kontaktsperre zwischen Spender und Empfänger hat die Familie der jungen Frau in einem Brief gedankt. Seitdem sind Sina und Leon über die sozialen Medien verbunden. Doch eigentlich sind sie seit elf Jahren noch viel mehr: Blutsbruder und -schwester nämlich.

+++ HIER finden Sie den elf Jahre alten Artikel über die Spende +++