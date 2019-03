Am Freitagabend sind 600 Tonnen Stahl in Form der neuen Eisenbahnbrücke zwischen Friedrichshafen und Kluftern an ihren Bestimmungsort geschoben worden. Ab Dienstag soll laut Deutscher Bahn der Verkehr auf der Strecke wieder fließen.

Die Brücke mit einer Stützweite von 59 Metern lagerte während des Baus auf Stahlschienen, die im rechten Winkel zum Gleis standen. So musste sie „nur noch“ rechtwinklig auf das Gleis geschoben werden. Dort wo heute diese Brücke steht, wurden rund 2000 Kubikmeter Erde bewegt, unter der Brücke wird später die neue Bundesstraße entlang führen. Zwei große Pfeiler stützen diese Brücke.

Unter der Brücke entsteht eine Durchfahrtshöhe von 5,60 ab neuer Fahrbahndecke. Im Zuge der Brückenarbeiten sind neben der reinen Verschiebung des Bauwerkes auch rund 600 Meter Kabel neu verlegt worden. Danach hat die Deges GmbH, die die Bauarbeiten rund um die B 31-neu koordiniert, die Brücke auf Sicherheit getestet. Erst danach wurde sie wieder für den verkehr freigegeben. Planmäßig sollen die Züge seit 4.30 Uhr hier wieder rollen.

Das Wetter spielt mit

Die Bauarbeiten an der B 31-neu sollen in Kürze auch wieder weitergehen. Die Witterung spielt dabei eine sehr positive Rolle. Für die Erdarbeiten ist trockener Boden nötig und den gibt es bei aktueller Wetterlage bald. Christoph Becker, Bauleiter der Deges GmbH, kündigt den Fortgang der Arbeiten an, im Sommer wird dann auch der Straßenverkehr zwischen Kluftern und Spaltenstein wieder entlastet werden. Derzeit wird der Verkehr dort auf Behelfsstrecken umgeleitet. Auf der anderen Seite der Bahnbrücke ist der Eichenmühlenweg gesperrt, der aber bis Oktober auch wieder offen sein soll.