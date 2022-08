Staffelstab-Wechsel beim Rotary Club

Traditionsgemäß endet das rotarische Jahr mit Ablauf des Monats Juni im Rahmen der feierlichen Ämterübergabe. Ab Juli tritt dann der neue Präsident oder die neue Präsidentin das Amt an und übernimmt die Leitung des Clubs für ein volles Jahr. In diesem Jahr ist es Jaqueline Egger-Buck, die nach einem Jahr als Vize-Präsidentin diese Verantwortung von der scheidenden Präsidentin Sabine Schuler-Seckinger übernimmt. Unterstützt wird sie von ihrem neuen Vize-Präsidenten Christian Birkhofer. Das teilt der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau in einem Schreiben mit.

In ihrer Eröffnungsrede ließ die scheidende Präsidentin Sabine Schuler-Seckinger das abgelaufene rotarische Jahr Revue passieren. Trotz zahlreicher corona-bedingter Einschränkungen und Hindernisse, sei es dem Club einmal mehr gelungen ein abwechslungsreiches und attraktives Jahresprogramm auf die Beine zu stellen, heißt es im Bericht weiter. Dazu gehörten etwa der Besuch der Chagall-Ausstellung „Paradiesische Gärten“ in Lindau, ein gemeinsamer Wander- und Grill-Ausflug auf die Alpe Steibis, die Teilnahme am Kontaktclubtreffen beim Rotary Club in Asti in Italien, der „Creative Music Award“ im Forum am See in Lindau sowie die Organisation und Durchführung der diesjährigen Rotary Distriktkonferenz in Lindau als Abschluss der Governor-Zeit von Freund Gerhard Wischmann. Zahlreiche Partnermeetings, ein gemeinsamer Terrassenabend und zwei Neuaufnahmen rundeten das rotarische Präsidentschaftsjahr von Sabine Schuler-Seckinger ab.

Unter viel Applaus übergab Sabine Schuler-Seckinger schließlich den rotarischen Staffelstab an ihre Nachfolgerin Jaqueline Egger-Buck. Die beiden Frauen markieren mit ihrer Präsidentschaft als erste Präsidentinnen einen wahrhaftigen Meilenstein der Clubgeschichte, schreibt der Rotary Club in seinem bericht weiter. Mit dem Motto „Tradition trifft Innovation“" startet Jaqueline Egger-Buck also in ihr Präsidentschaftsjahr, für welches sie sich schon ein buntes und gut gefülltes Programm vorgenommen hat. Unterstützt wird sie dabei von ihrem neuen Vize-Präsidenten Christian Birkhofer.