Mit dem Tod bedroht: Diana S. ist vor ihrem gewalttätigen Partner geflohen

Gewalt gegen Frauen geschieht auch bei uns. Jede vierte Frau in Deutschland ist davon betroffen, wie die aktuelle Kriminalstatistik der Polizei zeigt. Es ist also kein Phänomen anderer Kontinente, anderer Kulturen oder vergangener Zeiten, sondern traurige Realität des 21. Jahrhunderts mitten in Deutschland.

Auch wenn seit 2018 ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt besteht und sich alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, diese so genannte Istanbul-Konvention umzusetzen, ist es für betroffene Frauen immer schwierig, ihr Recht auf ein gewaltfreies Leben durchzusetzen. Ohne die Unterstützung durch Beraterinnen, Anwälte oder Frauenrechtsorganisationen führt für die Betroffenen oft kein Weg in die Freiheit.

Schwangerenberatung hat Diana S. aus der gewalttätigen Beziehung befreit

Diana S. hat nach jahrelangem Martyrium und vielen Fluchtversuchen professionelle Hilfe gesucht und gefunden. Das war ihre Rettung. Die wichtigste Begleiterin auf ihrem Weg in die Freiheit sei Dagmar Neuburger gewesen, sagt die Häflerin. Die Mitarbeiterin der Schwangerenberatung der Diakonie in Friedrichshafen hat die knapp 50-Jährige mit Spenden von „Häfler helfen“ finanziell unterstützt, damit sie nicht weiter vor ihrem gewalttätigen Partner fliehen musste und mit ihrer Tochter eine eigene Wohnung beziehen konnte.

Wenn ich kein Lichtlein mehr sehe, sehe ich Frau Neuburger. Diana S.

Vor allem war sie Ansprechpartnerin in seelischen Nöten, wenn sie emotional am Ende war und nicht mehr weiter wusste. „Bei ihr konnte ich mich ganz öffnen. Das war ein großer Schritt. Nur dadurch habe ich den Absprung geschafft“, sagt Diana S. und fügt hinzu: „Wenn ich kein Lichtlein mehr sehe, sehe ich Frau Neuburger.“

Für andere Licht sein, ihnen ein Stück auf dem Weg in ein neues, selbstbestimmtes Leben zu leuchten, das passt gut zu Weihnachten und zum Auftrag der Kirche. „Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, geht ein Licht auf“, heißt es im 9. Kapitel des Profeten Jesaja, das an Weihnachten in allen Kirchen gelesen wird. In der feierlichen Atmosphäre der Weihnachtsgottesdienste klingt die Ansage wie eine große Verheißung. Wirklichkeit wurde sie für Diana S. bei vielen Begegnungen in einem nüchternen Besprechungszimmer in der Scheffelstraße.

Zuletzt wurde Diana S. von ihrem Partner mit dem Tod bedroht

Als Diana S. vor einigen Monaten bei der Beratungsstelle der Diakonie in der Scheffelstraße anklopfte, lebte sie mit ihrer vierjährigen Tochter übergangsweise in einer Ferienwohnung. Seit Monaten war sie auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Partner. Schon während der Schwangerschaft habe sie sich von ihm getrennt, erzählt sie. Immer wieder sei sie nach seinen Gewaltexzessen ausgezogen, habe Wohnorte gewechselt und Zuflucht im Frauenhaus gesucht.

Immer wieder habe er sie aufgespürt, weiter schikaniert und zuletzt mit dem Tod bedroht. Aus purer Angst sei sie immer wieder zu ihm zurückgekehrt. Erst als er sie zwingen wollte, zu heiraten, habe sie einen Schlussstrich gezogen und sei ganz weggeblieben. Die Bedrohungen und Angriffe gingen zwar weiter, doch jetzt war sie nicht mehr allein. In Dagmar Neuburger hatte sie eine verlässliche Ansprechpartnerin.

Mann darf sich Diana S. jetzt nicht mehr nähern

Zusammen mit dem Jugendamt und einem Anwalt habe sie gegen den Mann schließlich ein polizeiliches Annäherungsverbot erwirkt. Absprachen zwischen den Eltern findet seither nur noch per Mail statt. Die gemeinsame Tochter darf der Vater zwar alle 14 Tage sehen. Doch das Jugendamt hat ein Auge auf den Umgang.

Die Übergabe des Kindes geschieht nicht wie bisher in der Wohnung der Mutter, wo der Mann zuweilen handgreiflich wurde, sondern unter Beobachtung an einem öffentlichen Platz. Weil der Vater jetzt das Kind für seine Zwecke instrumentalisierte und gegen die Mutter aufhetzte, drohte ihm das Amt in letzter Konsequenz an, den Umgang ganz zu verweigern.

Diese Drohung habe gewirkt, so dass er die Mutter seither in Ruhe lasse. Die Behörden haben einen weiteren Hebel. Nicht nur der Umgang mit seinem Kind, auch sein Aufenthaltsrecht hängt am seidenen Faden. Lasse er sich nochmals etwas zu Schulden kommen, könne er in sein Herkunftsland nach Nordafrika abgeschoben werden.

Ohne „Häfler helfen“ hätte Diana S. heute keine Wohnung

Gegen ihren gewalttätigen Partner hatte sich Diana S. jetzt durchgesetzt. Doch eine Wohnung zu finden war für die alleinerziehende Frau nicht einfach. Nur mit einem Wohnberechtigungsschein bekam sie schließlich eine öffentlich geförderte Wohnung angeboten. Weil sie die Kaution in Höhe von 1670 Euro alleine nicht aufbringen konnte, drohte ihr Obdachlosigkeit.

Das Jobcenter übernahm die Kaution nicht, weil ein früheres Darlehen noch nicht abbezahlt war. Mit der Kaution, die sie vom Vermieter der Ferienwohnung zurück bekam, und Spenden von „Häfler helfen“ klappte es. Sie konnte mit ihrer Tochter die kleine Wohnung beziehen. Die Zeppelinstiftung steuerte eine Waschmaschine bei, und Möbel konnte sie mit einem zinslosen Darlehen der Diakonie anschaffen.

Diana S. hat Arbeit gefunden

Erste Schritte in die finanzielle Unabhängigkeit hat Diana S. mit Hilfe des Jobcenters unternommen. In einem Kurs hat sie sich zur Betreuungsassistentin qualifiziert und arbeitet jetzt halbtags in einem Heim. Die Arbeit mit Menschen sei das Richtige für sie und mache ihr Freude. Sobald sie einen Kita-Platz für ihre Tochter habe, will sie aufstocken, um ganz unabhängig vom Jobcenter zu werden.

Für Dagmar Neuburger sind das ebenso erfreuliche Perspektiven wie für ihre Klientin: „Was für ein schöner Job, wenn ich Menschen befähigen kann, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen und auf eigenen Beinen zu stehen“, sagt die Diakonie-Mitarbeiterin.