Städtische Verwaltung und Dienststellen in Friedrichshafen nur eingeschränkt erreichbar

Wegen Netzwerkarbeiten sind die Stadtverwaltung Friedrichshafen und einige Dienststellen am Freitag, 29. und Samstag, 30. April, nur eingeschränkt erreichbar. Die Arbeiten am Freitag beginnen ab 14 Uhr, am Samstag ab 13.30 Uhr. Alle Telefonnummern, die mit der 203 beginnen sind, sind in dieser Zeit nicht erreichbar. Das teilt die Stadt mit.

Das Medienhaus am See hat wegen der Arbeiten kürzere Öffnungszeiten: am Freitag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr, und am Samstag, 30. April, von 10 bis 13 Uhr. Die Zweigstelle in Fischbach bleibt am Freitagnachmittag geschlossen. Medienkatalog und Kundenkonto sowie die Onleihe funktionieren weiterhin ohne Einschränkungen. Auch die Rückgabebox im Foyer des Medienhauses ist außerhalb der Öffnungszeiten bis 22 Uhr nutzbar.

Trotz der Netzwerkarbeiten hat das Häfler Schulmuseum an beiden Tagen jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, da die Kasse nicht funktioniert. Telefonisch ist das Schulmuseum zu dieser Zeit nicht zu erreichen.

Auch das Sportbad hat regulär bis 22 Uhr geöffnet, ist allerdings telefonisch nicht erreichbar.

Die Tourist-Information hat regulär geöffnet, ist allerdings am Freitag weder per E-Mail noch telefonisch erreichbar. Es sind keine Verkäufe möglich. Insbesondere Gäste, die die Bodensee Card Plus erwerben wollen, müssen auf andere Verkaufsstellen ausweichen.