Städtische Testzentren in Friedrichshafen ziehen erste Zwischenbilanz

In den beiden städtischen Testzentren in der Alten Festhalle und in der Eugen-Bolz-Straße in Friedrichshafen sind am 18. März die ersten Schnelltests abgenommen worden. Nach einem Monat Betrieb zieht die Stadt eine erste Zwischenbilanz. „Der Aufwand lohnt sich, denn beide städtischen Testzentren werden gut angenommen und ausgiebig genutzt“, wird Oberbürgermeister Andreas Brand in einer Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Im ersten Monat haben fast 9000 Menschen einen Schnelltest machen lassen, davon waren bisher 16 positiv und wurden an das Gesundheitsamt gemeldet. „Im Moment gibt es mit einem negativen Ergebnis noch wenig Einsatzmöglichkeiten. Wir hoffen sehr, dass sich das bald ändern kann, damit auch Handel und Gastronomie von den Tests profitieren“, betont Brand. „Bis dahin steht der private Nutzen im Vordergrund, der natürlich genauso wichtig ist – gerade wenn etwa ein Besuch der Eltern oder Großeltern geplant ist.“

Zuletzt wurden vor allem vor den Osterfeiertagen und an Freitagen Spitzenwerte von mehr als 500 Schnelltests pro Tag erreicht, das Maximum lag bei 555 Tests am Freitag, 16. April. „Aber auch die Samstage werden stark genutzt“, betont Bürgermeister Dieter Stauber, der für die städtischen Testzentren zuständig ist. Aus der Bevölkerung komme viel Lob für die gute Organisation und die Freundlichkeit der ehrenamtlichen und städtischen Helferinnen und Helfer vor Ort.

Neben den beiden städtischen Testzentren gibt es inzwischen weitere Testzentren in Friedrichshafen: Auf dem P7-Parkplatz ist ein Drive-In-Schnelltestzentrum, bei dem neben den kostenlosen Bürgertests auch kostenpflichtige PCR- und Antikörper-Tests gemacht werden können. Im neuen Drive-In-Zentrum beim Club Gerrix sind ebenfalls kostenlose Bürgertests möglich, auch dort sollen noch PCR-Tests hinzukommen. Außerdem bietet die Bodensee-Apotheke kostenlose Schnelltests an.