Städtische Azubis lernen Integrationsarbeit kennen

Das Amt für Soziales, Familie und Jugend, Abteilung Integration (Integrationsmanagement) der Stadt Friedrichshafen nahm die städtischen Auszubildenden mit auf eine innerbetriebliche Exkursion in das Quartier Heinrich-Heine-Straße.

Ziel war es, so die Mitteilung der Stadt, den Azubis interkulturelle Inhalte zu vermitteln, zu sensibilisieren und den Blick für aktuelle Themen und Bedürfnisse der in Friedrichshafen lebenden Geflüchteten und Migranten zu öffnen.

Zum Auftakt informierten die städtischen Integrationsmanager darüber, was ein Integrationsmanagement ist und wie es in Friedrichshafen umgesetzt wird. Interessant war für die Auszubildenden auch der Einblick in die Arbeit der offenen Jugendarbeit im Jugendtreff PRO. Diese ist ein zentraler Baustein der Quartiersarbeit vor Ort. Die Mitarbeiterinnen im Jugendtreff sind wichtige Ansprechpartnerinnen für dort lebende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Mit einem weiteren Projekt, der „Spielplatzbegleitung“, wurde Anfang 2019 begonnen. Die drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen werden einmal pro Woche auf dem Spielplatz im Quartier Heinrich-Heine-Straße eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, aufkommenden Konfliktsituationen zwischen Familien entgegenzuwirken und auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.

Nach der Besichtigung des Quartiersbüros besuchte die Gruppe noch die muslimischen Grabfelder auf dem städtischen Hauptfriedhof. Diese sind im Bodenseekreis einmalig und werden zunehmend von Menschen nachgefragt, den Bodenseekreis über den Tod hinaus als ihre Heimat ansehen.

Das Angebot der innerbetrieblichen Exkursion soll zukünftig fortgeführt werden, um den Auszubildenden bei der Stadtverwaltung Einblicke in die Arbeit mit Geflüchteten zu geben und so zu einer interkulturellen Bewusstseinsbildung der Auszubildenden beizutragen, gibt die Stadt bekannt.