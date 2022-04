Städteschnellbus Konstanz – Friedrichshafen (Linie 7394): Neuer Fahrplan ab 14. April

Ab Donnerstag, 14. April, gilt ein neuer Fahrplan auf der Städteschnellbus-Linie 7394 Konstanz – Friedrichshafen. Die wichtigste Neuigkeit ist, dass die Busse künftig über Friedrichshafen hinaus zum Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren-Liebenau fahren. Das Spieleland ist damit auch von Immenstaad, Hagnau, Stetten, Meersburg und Konstanz umsteigefrei erreichbar. Auch für Wochenend- und Berufspendler gibt es Verbesserungen: mehr Fahrten am Wochenende und spätere Fahrten unter der Woche.

Montags bis freitags (außer an Feiertagen) erreicht der erste Bus aus Konstanz das Spieleland um 9.38 Uhr. Über den Tag hinweg – ungefähr im Zweistundentakt – gibt es mit dem Städteschnellbus insgesamt sechs Anreisemöglichkeiten, teils mit Umsteigen – aber nur kurzen Wartezeiten – in Friedrichshafen Stadtbahnhof. Zurück geht es in ähnlicher Taktfolge, letzte Abfahrt nach Konstanz ist um 18.05 Uhr am Spieleland.

Samstags, sonntags und feiertags erreicht der erste durchgehende Bus aus Konstanz das Spieleland um 9.53 Uhr. Die letzte Abfahrt ist, wie unter der Woche, jeweils um 18.05 Uhr.

Die Linienverlängerung besteht während der Spieleland-Saison bis 6. November. Zwischen den Haltstellen Bodensee-Airport und Liebenau-Spieleland fahren die Städteschnellbusse ohne Halt. Weitere Anreisemöglichkeiten zum Spieleland bietet die Buslinie 7545 Ravensburg – Tettnang ebenso sowie die Buslinie 226 von und zum Bahnhof Meckenbeuren.

Auf der Kernstrecke der Städteschnellbus-Linie 7394, zwischen Konstanz und Friedrichshafen, ist das Angebot noch umfangreicher. An allen Verkehrstagen gibt es hier weitere Fahrten morgens, nachmittags und abends. Besonders häufig, nämlich im exakten Stundentakt, fährt die Linie immer montags bis freitags (außer an Feiertagen) am Nachmittag und Abend: Ab Friedrichshafen Stadtbahnhof um 15.40, 16.40, 17.40 und 18.40 Uhr sowie ab Konstanz Bahnhof um 17.04, 18.04 und 19.04 Uhr.

Interessant für Pendler und Tagesausflügler: In beiden Fahrtrichtungen besteht mit dem Städteschnellbus am Bahnhof Konstanz ein direkter Anschluss zur IR-Linie 75 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) von und nach Zürich sowie Luzern.

Die vollständige neue Fahrplantabelle hängt rechtzeitig an den Haltestellen aus und steht auch auf www.bodo.de zur Verfügung. Individuelle Fahrplanauskünfte von Haltestelle zu Haltestelle bieten die verschiedenen Online-Auskunftssysteme, beispielsweise die Fahrplanauskunft auf www.bodo.de sowie die bodo-Fahrplan-App.