Stadtwerk zeigt Präsenz auf der IBO

Die IBO Messe feiert Premiere: Als erste Messe deutschlandweit lädt die Verbrauchermesse wieder als Präsenzmesse in die Messehallen Friedrichshafen. Mit dabei ist vom 8. bis 11. Juli auf dem Messegelände Friedrichshafen: das Stadtwerk am See. An zwei Ständen präsentiert der Energieversorger mit seiner Tochter TeleData GmbH seine Produkte, im Schwerpunkt die Themen Energie und Internet sowie eMobilität.

„Wir freuen uns darauf, endlich wieder mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen“, sagt Vertriebsleiter Erik Dittrich vom Stadtwerk am See. Nach 1,5 Jahren Corona-Pause ist die IBO Messe die erste öffentliche Veranstaltung auf der sich der regionale Energieversorger präsentiert. An zwei Ständen zeigt das Stadtwerk, was es zu bieten hat: Ein Stand ist den Themen rund um eMobilität gewidmet. Mit dabei: Ein eMofa, dass als klappbare Variante mit 30 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit und 35 Kilometern Reichweite in jeden Wohnwagen oder Hausflur passt.

Um die Kombination von Energie und Internet geht es auf Stand Nummer Zwei in Halle B1. „Wir bieten mit unserer Tochter TeleData eine Handvoll Produkte, die in Kombination günstiger sind“, erklärt Dittrich. „Das lohnt sich finanziell und erleichtert im Alltag die Wege, denn man braucht nur noch einen Ansprechpartner.“

Die IBO Messe ist für den regionalen Energieversorger die erste Präsenzveranstaltung seit dem ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres. Kunden des Stadtwerks, die eine Kundenkarte besitzen, können sich wie gewohnt über einen vergünstigen Eintritt freuen. Die Voraussetzungen übermittelt das Stadtwerk über den regelmäßigen Kundenkartennewsletter.