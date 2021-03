Stadtwerk verschenkt Trikotsätze an Vereine

Das Stadtwerk am See ruft auch dieses Jahr zum Trikotwettbewerb auf. Den drei Gewinnermannschaften winkt laut Pressemitteilung eine komplette Trikotausstattung im Wert von je 800 Euro. Jugendmannschaften aus allen Bereichen des Sports können sich bis zum 17. April bewerben. Die kreativsten Einsendungen werden belohnt – mit Trikots und einem Fotoshooting. Auf kreative Art und Weise müssen die teilnehmenden Teams vermitteln, warum ausgerechnet sie einen Trikotsatz verdient haben. Dabei muss es nicht immer der klassische Mannschaftssport wie Fußball, Handball oder Volleyball sein. So zählten beispielsweise im vergangenen Jahr die DRLG Salem oder der Wassersportverein Fischbach (Foto) zu den Gewinnern. Ob Video, Audio, PowerPoint-Präsentation oder eine klassische schriftliche Bewerbung: Die Form der Bewerbung ist egal, Hauptsache sie ist kreativ.

Die Mannschaften sollen sich gemeinsam präsentieren und überzeugen. Bis zum 17. April läuft die Bewerbungsfrist. Teilnehmen können alle Jugendmannschaften aus den Gemeinden Friedrichshafen, Überlingen, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Markdorf, Meersburg, Owingen, Salem, Sipplingen, Stetten und Uhldingen-Mühlhofen. Teilnahmebedingungen auf stadtwerk-am-see.de/teamtrikot. Foto: SAS