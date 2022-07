Stadtwerk veröffentlicht „entspannenden“ Geschäftsbericht

Geflüstert statt gedruckt: Das Stadtwerk am See, das für seine ungewöhnlichen Geschäftsberichte bereits mehrere Designpreise bekommen hat, veröffentlicht seine Geschäftszahlen diesmal in entspannendem Umfeld. Sie sind eingebettet in ruhige Filmsequenzen vom Bodensee und der Region. Darin soll sich das Bemühen des Stadtwerks um Naturnähe, Ökologie und Umweltschutz ausdrücken, teilt das Unternehmen mit. Für seine Geschäftsberichte hat das Stadtwerk bereits renommierte Preise erhalten, darunter unter anderem den Red Dot Award, den German Design Award oder – im letzten Jahr – den Radio Advertising Award.