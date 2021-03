Stadtwerk verlegt neue „Lebensader“ für die Wasserversorgung

Das Stadtwerk baut derzeit eine neue Trinkwasserleitung in Friedrichshafen – die größte im Stadtgebiet. Sie verläuft parallel zur bisherigen Hauptversorgungsleitung, schreibt das Stadtwerk am See in einer Mitteilung. Die Rohre ergänzen die bisherige „Lebensader“ der Wasserversorgung, die vom Wasserwerk aus das Stadtgebiet Friedrichshafen und Markdorf versorgt. „Bisher hätten wir bei einem Ausfall der Hauptleitung die Haushalte und Unternehmen über eine deutlich kleinere Leitung versorgen müssen“, erklärt Projektleiter Jürgen Schäfler. „Da sind wir nun auf der sicheren Seite.“ Eine halbe Million Euro kostet die zusätzliche Sicherheit das Stadtwerk. 60 Zentimetern Innendurchmesser hat die Leitung, sechs Meter lang die Rohrstücke, jedes rund 1,1 Tonnen schwer. Rund 170 Liter Wasser kann das Stadtwerk durch die Leitungen pumpen – pro Sekunde. Ein Gartenpool mit drei Metern Durchmesser wäre in rund 30 Sekunden voll. Mit dem Gartenschlauch dauert das rund zwei Stunden. Ein Video der Bauarbeiten gibt es auf swsee.de/baustellewasser