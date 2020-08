Das Stadtwerk am See hat durch den Einsatz von sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung in den vergangenen fünf Jahren rund 50 Prozent mehr CO2 gespart. Die Anlagen, in der Regel Blockheizkraftwerke (BHKW), produzieren laut Pressemitteilung Strom und Wärme gleichzeitig. Sie sind damit besonders effizient.

Das Stadtwerk am See setzt seit Jahren verstärkt auf diese Technik. So hat das Stadtwerk eigenen Angaben nach die Zahl seiner BHKWs seit 2015 fast verdoppelt – von 23 auf 40. Die Stromerzeugung stieg in dieser Zeit von 6,4 Millionen auf 13,3 Millionen Kilowattstunden, die CO2-Einsparung von 2500 auf 4900 Tonnen.

Mit der energieeffizienten Technik können Hausbesitzer und Unternehmen nicht nur günstig Wärme produzieren und nutzen, sondern auch den Strom für den eigenen Verbrauch. Einsatz finden die BHKWs auch in den Nahwärmenetzen des Stadtwerks am See. In Überlingen und Friedrichshafen betreibt das Unternehmen 14 Nahwärmenetze von insgesamt 18 Kilometern Länge. Damit werden zum Teil ganze Stadtviertel mit Wärme versorgt, so etwa in der Nordstadt in Friedrichshafen oder am Schättlisberg in Überlingen. Der produzierte Strom wird ins Netz eingespeist.