Stadtwerk und Kreishandwerkerschaft kooperieren

Mitglieder der Kreishandwerkerschaft profitieren zukünftig von einem Kostenvorteil bei Strom und Gas. Das besiegelt der kürzlich geschlossene Kooperationsvertrag mit dem Stadtwerk am See, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

16 Innungen, 550 Handwerksbetriebe, mehrere 1000 Beschäftigte – die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis (KHS) bündelt zahlreiche Interessen – jetzt einmal mehr. Mit dem neuen Korationsvertrag erhalten KHS-Mitglieder ab sofort noch günstigere Konditionen beim Einkauf von Strom und Gas. Markus Keller, Leiter Geschäftskundenvertrieb beim regionalen Energieversorger, freut sich: „Das Stadtwerk am See beliefert bereits zahlreiche Handwerksbetriebe in der Region, hatte aber bisher wenig Möglichkeiten, jedem einzelnen Betrieb Vorteile einzuräumen. Der Kooperationsvertrag mit der Kreishandwerkerschaft ändert das nun.“

Jeder Handwerksbetrieb im Bodenseekreis kann ab sofort von den günstigeren Konditionen profitieren. Einzige Voraussetzung: Er ist Mitglied in einer KHS-angehörigen Innung und bezieht Strom oder Gas vom Stadtwerk am See. Über die Innung erhalten Mitgliedsbetriebe sogenannte Energiegutscheine, die zu einer Gutschrift von 50 Euro pro Jahr und Energieart berechtigen.

Das Stadtwerk am See und die Kreishandwerkerschaft verbindet bereits seit Jahren eine enge Partnerschaft. Die Kooperation hat der neue KHS-Geschäftsführer Wolfgang Künze unterschrieben. Sie wurde schon von seinem Vorgänger Georg Beetz angestoßen.