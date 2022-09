Stadtwerk öffnet Türen für die Aktion „wissen was geht!“

Schule – und was dann? Bei den zahlreichen Ausbildungs- und Studiengängen fällt es vielen Schülern schwer, sich für einen Beruf zu entscheiden. Das Projekt „wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis ermöglicht Jugendlichen, während ihrer Ferien Ausbildungsbetriebe der Region kennenzulernen. Das Stadtwerk am See ist seit vielen Jahren Projektpartner. „Die Aktion ist eine klassische Win-Win-Situation: die Jugendlichen bekommen die Chance, sich vorab Eindrücke vom Unternehmen, den möglichen Tätigkeiten und natürlich von den Menschen vor Ort zu machen. Wir als Unternehmen profitieren davon, weil wir so mit künftigen Bewerbern ins Gespräch kommen und das Stadtwerk als Ausbildungsbetrieb vorstellen können“, schwärmt Personalleiter Olaf Schwarz vom Projekt.

Das Berufsfeld „Energie- und Wasserversorgung“ hat eine enorme Bandbreite: neben dem großen Technik-Bereich gibt es natürlich auch eine Vielzahl an kaufmännischen Ausbildungs- und Studienrichtungen. Aus dem Grund hat sich auch der 17-jährige Fabian Frank aus Friedrichshafen für die Aktion „wissen was geht!“ beim regionalen Energieversorger angemeldet: „Ich könnte mir gut vorstellen, nach meinem Realschulabschluss eine Ausbildung als Industriekaufmann beim Stadtwerk anzufangen.“ Dass er am Aktionstag jetzt zusätzlich die Möglichkeit hatte, das Häfler Wasserwerk von innen zu sehen und zu erfahren, welchen Weg das Wasser vom Bodensee bis nach Hause in den Wasserhahn zurücklegt, findet er „ziemlich cool“.

Insgesamt 20 junge Menschen machen derzeit ihre Lehre oder studieren dual bei dem regionalen Energieversorger. Das Stadtwerk bildet Elektroniker für Betriebstechnik, Vermessungstechniker sowie Industriekaufleute und Kaufleute für Digitalisierungsmanagement aus. Duale Studiengänge der Fachrichtungen Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik/Energie- und Umwelttechnik runden das Ausbildungsprofil ab. Aktuell sind auch für den Ausbildungs- und Studienstart im Herbst 2023 noch Plätze frei. Es lohnt sich also ein Blick auf die frisch überarbeitete Website swsee.de/ausbildung zu werfen. „Dort haben wir den kompletten Bewerbungsprozess vereinfacht und mit spielerischen Ansätzen für junge Interessenten attraktiver gemacht“, erklärt Schwarz. So könne man sich jetzt – alternativ zum klassischen Weg – auch mit wenigen Klicks und ohne perfekt formatierten Lebenslauf oder Anschreiben bewerben.

Weitere Informationen zur Ausbildung beim Stadtwerk am See, unter: www.swsee.de/ausbildung