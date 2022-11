Stadtwerk kündigt Zählerablesung an

Ableser der Firma „U-Serv“ sind wieder vom 15. November bis zum 23. Dezember im Auftrag des Stadtwerks am See unterwegs in den Stadtgebieten Friedrichshafen (PLZ-Gebiete 88045 und 88046), den Teilorten Raderach, Kluftern und Ettenkirch sowie in Überlingen mit Nußdorf und dem Netzgebiet Daisendorf. Wie das Stadtwerk mitteilt, lesen sie die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler im Zuge der Jahresabrechnung ab. Alle Stadtwerk-Kunden, die außerhalb dieser Gebiete wohnen, erhalten Ende November Karten zur Selbstablesung. Die Rechnungen des Verbrauchs von 2022 erhalten Stadtwerk-Kunden ab Mitte Januar 2023.

Nach Informationen aus dem Stadtwerk tragen die Ableser Mund-Nasenschutz sowie einen entsprechenden Firmenausweis bei sich, den sie jederzeit gerne vorzeigen. Um den Ablesern die Arbeit zu erleichtern, werden Kunden gebeten, die Zähler leicht zugänglich zu machen. Sollten die Ableser einen Kunden in dieser Zeit nicht erreichen, hinterlassen sie eine Selbstablesekarte. Kunden, die aufgrund des Coronavirus beim Ableser an der Tür Bedenken äußern, können Zählerstand auch selbst ablesen.

Wer eine Selbstablesekarte durch einen Ableser oder per Post bekommt, kann den Zählerstand ganz einfach selbst übermitteln: entweder im Onlineportal unter www.selbstablesung.com/swsee oder per Post. Alternativ gelangt man mittels QR-Code auf der Ablesekarte direkt auf sein persönliches Portal und muss nur noch seine Zählerstände eingegeben, schreiben die Verantwortlichen des Stadtwerks.