In diesen Tagen erhalten alle Stadtwerk-am-See-Kunden die Jahresabrechnung für Strom, Erdgas und Wasser. Das führt zu vermehrten Rückfragen beim Stadtwerk am See und mitunter zu Wartezeiten. Das Stadtwerk gibt Tipps, wie man am besten und schnellsten Unterstützung erhält:

1. Im Internet: Unter www.stadtwerk-am-see.de/rechnung gibt es eine ausführliche Erklärung zur Strom-, Gas- und Wasserrechnung. Viele Informationen findet man auch unter www.stadtwerk-am-see.de/faq Unter www.stadtwerk-am-see.de/portal können Kunden persönliche Daten anzeigen und ändern.

2. Per E-Mail oder Fax: Wer eine E-Mail an service@stadtwerk-am-see.de oder ein Fax an die 07541 / 50 56 02 19 schickt, der erhält per E-Mail oder telefonisch baldmöglichst Antwort. Folgende Informationen sollten Kunden angeben: die Telefonnummer, unter der der Kunde tagsüber erreichbar ist, die Kundennummer, das Anliegen.

Die Stadtwerk-Kundenzentren in Friedrichshafen und Überlingen sind aufgrund der Corona-Situation derzeit geschlossen. Dafür hat das Stadtwerk die telefonische Erreichbarkeit erhöht. Die Kundenberater sind Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr ansprechbar.