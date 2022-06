Stadtwerk fragt Kunden nach ihrer Zufriedenheit

Das Stadtwerk am See führt aktuell eine Kundenumfrage durch. Bis Ende August fragt ein Marktforschungsinstitut im Auftrag des Stadtwerks dessen Kunden am Telefon nach ihrer Meinung. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

Angerufen werden Kunden im Bodenseekreis, insbesondere aber in Friedrichshafen und Überlingen. Gefragt wird nach der Zufriedenheit mit dem Stadtwerk am See und seinen Leistungen. Vertragsdaten wie Zählernummer, Stromverbrauch oder Adresse werden dabei nicht abgefragt. Wichtig für die Befragten: der Dienstleister, der im Auftrag des Stadtwerks die Umfrage durchführt, sitzt in Hamburg. Die Vorwahl des Instituts ist demnach die 040. Fragen zur Unfrage beantwortet der Kundenservice des Stadtwerks am See unter der kostenlosen Servicenummer 0800/505 2000.