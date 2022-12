Stadtwerk erklärt: So kommen die Energiepreisbremsen zu den Kunden

Der Bundestag hat am Donnerstag die sogenannten Energiepreisbremsen verabschiedet. Für private Haushalte und kleine und mittlere Firmen sollen die Preisbremsen ab März gelten, für Januar und Februar ist eine rückwirkende Entlastung geplant. Das Stadtwerk am See erklärt, was Kunden jetzt tun müssen.

„Es muss kein Antrag gestellt werden“, schreibt der Versorger in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Haus- und Wohnungseigentümer profitieren direkt von den Entlastungen, Mieter erst dann, wenn die Vermieter diese über die Betriebskostenabrechnung weitergegeben haben.“ Wie hoch die Entlastung ausfalle, hänge vom gültigen Arbeitspreis und dem Verbrauch in der Vergangenheit ab. Für private Haushalte, kleinere und mittlere Unternehmen wird eine Grundmenge von 80 Prozent des – vereinfacht gesprochen – bisherigen Jahresverbrauchs vom Staat subventioniert. Beim Gas ist der Arbeitspreis bei zwölf Cent, für Wärme bei 9,5 Cent und für Strom bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Wer mehr als 80 Prozent der bisherigen Energie verbraucht, zahlt für jede zusätzliche Kilowattstunde den aktuellen Vertragspreis.

Die Preisbremsen gelten zunächst bis Ende 2023, eine Verlängerung bis einschließlich April 2024 sei aber zu erwarten, schreibt das Stadtwerk. Der Grundpreis bleibe von den Preisbremsen unberührt. Für das Stadtwerk – wie auch für alle anderen Energieversorger – bedeute die Umsetzung der Preisbremsen einen erheblichen Aufwand. „Die Zahlungsläufe von über 100.000 Kundinnen und Kunden müssen angepasst werden“, erklärt Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle.