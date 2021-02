Im regionalen und bundesweiten Vergleich steht das Stadtwerk am See sehr gut da, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Das ergab eine Kundenbefragung, an der sich 45 Energieversorger beteiligten. Rund 400 zufällig ausgewählte Kunden wurden pro Stadtwerk befragt, zusätzlich 1000 Haushalte bundesweit. Das Ergebnis für das Stadtwerk am See: ein überdurchschnittlicher Wert bei „Gesamtzufriedenheit“. Und auch sonst in fast allen Einzelbereichen bessere Werte als in der Vergleichsgruppe und bei anderen Stadtwerken, berichtet das Stadtwerk.

Besonders Service, ökologische Ausrichtung, Zukunftsorientierung, Innovation und Kommunikation bewerteten die Gesprächspartner zum Teil deutlich besser als bei der vorherigen Befragung vor zwei Jahren. Auch das regionale Engagement scheint sich bezahlt zu machen: Die Unterstützung von regionalen Veranstaltungen und Vereinen nahmen mehr als die Hälfte der Gesprächspartner positiv wahr. Und 75 Prozent der Befragten schätzten, dass das Stadtwerk „ökologisch verantwortungsvoll“ handle.

Ansonsten waren es vor allem die Serviceangebote von Beratung bis zur Kundenkarte, die die Kunden noch einmal deutlich besser bewerteten als in der vorherigen Befragung vor zwei Jahren. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis und der Kommunikation mit den Kunden gab es ebenfalls bessere Noten.

Für das Stadtwerk ist die Befragung ein wichtiger Prüfstein. „Wir können Schwachstellen ausfindig machen und bekommen ein Gefühl, wie wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden“, so Stadtwerk-Vertriebschef Erik Dittrich. Seit Jahren befindet sich der Energieversorger im Wandel – nach innen wie nach außen. „Natürlich ist der Verkauf von Energie noch immer unser Herzstück. Aber im Vergleich sind wir heute breiter aufgestellt als bei unserer Gründung 2012“, erklärt Dittrich. „Das Stadtwerk am See entwickelt sich zum Lösungsanbieter rund um Energie und Mobilität – dass uns die Kunden so positiv wahrnehmen, ist für uns dabei entscheidend wichtig.“

Auch in seiner Kommunikation nach außen hat das Stadtwerk laut Pressemitteilung einiges getan: Außenauftritt, Kundenansprache und Markenwerte wurden angepasst und deutlich verjüngt. Frischer, progressiver und innovativer ist das neue Stadtwerk am See. Das mache sich bezahlt, so Dittrich.

Die Befragungswerte werden beim Stadtwerk am See in kleinen Teams aufbereitet und in konkrete To-Dos umgewandelt. So unterstützen sich Kolleginnen und Kollegen künftig gegenseitig beim Verfassen von Informationsschreiben. Und auch die Kundenkarte entwickelt das Stadtwerk nach den Anregungen aus der Befragung weiter. Hier werde es bereits zum Sommer für den Kunden spürbare Ergebnisse geben, verspricht Vertriebschef Erik Dittrich.