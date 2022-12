Stadtwerk baut 2022 rund 80 Kilometer neue Glasfaser-Trassen

Noch nie hat das Stadtwerk am See so viel Glasfaserleitung und -anschlüsse gebaut wie 2022. „Wir bauen dieses Jahr rund 80 Kilometer neue Trassen für Glasfaser, und das im gesamten Bodenseekreis“, berichtet Mark Kreuscher, Bereichsleiter Netze beim Stadtwerk. Bis Ende 2022 liegen rund 450 Kilometer Stadtwerk-eigenes Glasfasernetz im Boden. Knapp 3000 Haushalte hat das Stadtwerk angebunden. Dabei arbeite man hervorragend mit den Kommunen und dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis zusammen. „Derzeit bauen wir in fast jeder Kommune im Bodenseekreis, von Langenargen bis Überlingen. Durch die Förderprogramme hat die Dynamik deutlich zugenommen.“

Wichtiger Standortfaktor

Schnelles Internet über Glasfaser ist inzwischen einer der wichtigsten Standortfaktoren – für private Haushalte, aber auch für Unternehmen. Das Stadtwerk stelle sich dieser Aufgabe. Noch dazu könne man die Arbeiten an der gesamten Infrastruktur des Stadtwerkes besser koordinieren. „Wenn wir etwas an den Energie- und Wassernetzen reparieren, dann legen wir grundsätzlich Glasfaser-Leerrohre mit rein – und umgekehrt. Das macht es günstig und hilft, Störungen durch Bauarbeiten zu verringern.“

Die Zusammenarbeit mit der Stadtwerk-Tochter Teledata bietet dabei ebenfalls Mehrwert für die Auftraggeber. Das Stadtwerk baut die Trasse und verlegt Leerrohre, in die später Glasfaserleitungen eingezogen werden. Den Betrieb übernimmt dann Teledata.