Stadtwerk-Auszubildende spenden an Pfingstwei d

Die Stadtwerk-Auszubildenden und Studenten haben kürzlich eine Spende an die Diakonie Pfingstweid übergeben. Organisiert wurde laut Stadtwerk die Spende eigenständig von den Auszubildenden, Studentinnen und Studenten des Stadtwerks am See. Stellvertretend für die komplette Ausbildungstruppe des Energieversorgers übergaben Lorenz Breyer und Fabian Pentzlin die 500 Euro an zwei Vertreter des Pfingstweid-Rats, eine kleine Initiative der Einrichtung für mehr Mitbestimmung und Sichtbarkeit der Bewohnerinnen und Bewohner. Lars Kehling, Pädagogischer Vorstand der Pfingstweid, sagte: „Wir haben – und leben – hier eine richtige Festkultur. Deshalb war direkt klar, unsere Bewohnerinnen und Bewohner sollten unbedingt auch hier, auf direktem Wege, von der Spende profitieren.“ Die Spende des Stadtwerk-Nachwuchses sorgt nun für Essen und Getränke bei der „Tanz in den Mai“-Feier. Corona-bedingt findet diese nur für die Bewohnerinnen und Bewohner der Diakonie Pfingstweid statt. Normalerweise sind immer ausdrücklich alle eingeladen, die einfach mal einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung werfen möchten.