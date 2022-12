Stadtwerk arbeitet an Lösung für digitales Angebot des Deutschlandtickets

Das Deutschlandticket, Nachfolger des erfolgreichen 9-Euro-Tickets, soll im nächsten Jahr kommen. Das Stadtwerk am See arbeitet an einer Online-Lösung, über die man das günstige Nahverkehrs-Ticket kaufen kann. „Wir erarbeiten mit unserem Technologiepartner HanseCom aus Hamburg eine App, mit der man das Deutschlandticket kaufen und selber digital verwalten kann“, erläutert Bereichsleiter Horst Schauerte den aktuellen Stand.

Auf diese Weise können die Kunden des Stadtwerks und der verbundenen Verkehrsbetriebe Stadtverkehr Friedrichshafen, Stadtbus Überlingen und Bodensee-Oberschwaben-Bahn sowie alle anderen Nahverkehrskunden von einer Lösung vor Ort mit ihren gewohnten Ansprechpartnern profitieren. „Wir sind zuversichtlich, App und Web-Lösung bis zum Gültigkeitsstart des Deutschlandtickets in 2023 präsentieren zu können“, blickt Schauerte in die Zukunft. Auf der Website deutschlandticket.store kann man sich über den aktuellen Stand der Arbeit informieren. Bis zur eigenen Stadtwerk-Lösung wird es auf der Seite auch Hinweise geben, wie sich die Kunden bereits für den Erwerb des Tickets vormerken können.