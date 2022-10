Stadtwerk am See zieht Zehn-Jahres-Bilanz

Ein Unternehmen für die Bürgerinnen und Bürger der Region, heimatverbunden, ökologisch und unternehmerisch erfolgreich: Die Erwartungen bei der Gründung des Stadtwerks am See vor zehn Jahren waren hoch. „Heute können wir sagen: Das war die beste Entscheidung, die man treffen konnte“, ist für Jan Zeitler, Oberbürgermeister von Überlingen und Aufsichtsratsvorsitzender des Stadtwerks am See, klar. Zusammen habe man viel mehr erreicht als einzeln, schreibt die Unternehmensleitung in einer Pressemeldung.

Seit der Gründung haben sich weitere Kommunen am Stadtwerk beteiligt. Neben Friedrichshafen und Überlingen sind inzwischen auch Frickingen, Deggenhausertal und Hagnau Gesellschafter. „Wir haben mit der Gründung des Stadtwerks Geschichte geschrieben,“ so der Stadtwerk-Aufsichtsratsvorsitzende.

So habe man die ökologische Stromerzeugung mehr als vervierfacht und allein dadurch 18 000 Tonnen CO2 gespart. Aber auch 325 Ladepunkte gebaut und damit die Region e-mobil gemacht. Oder zwei neue Parkhäuser in Friedrichshafen und Überlingen errichtet, in vielen Bereichen auf Recyclingpapier umgestellt, das ökologische Wärmenetz ausgebaut und Stromausfälle um ein Drittel reduziert, heißt es.

„Das Wichtigste ist: Wir haben den Service für die Bürgerinnen und Bürger der Region deutlich verbessert – online wie persönlich“, stellt Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle fest. Er zählt auf: die zum Teil neu gebauten Kundenzentren in Friedrichshafen und Überlingen, aber auch die neue Grüne Karte, mit der man Bus, Bahn und Schiff nutzen, parken und das eAuto laden kann. Und auch die Bürgerbeteiligung, mit denen Bürger direkt vom Erfolg des Stadtwerks profitieren können und die laut Mitteilung in Kürze in eine neue Runde gehen soll.

Auf eine große Feier zum Zehnjährigen verzichte man angesichts der angespannten Situation, lässt Bürkle wissen. „Uns ist angesichts der schwierigen Situation für unsere Kunden nicht nach Feiern zu Mute.“ Die aktuelle Energiekrise trübe die Freude über eine erfolgreiche Dekade. Aber daraus schöpfe das Stadtwerk auch Kraft, erklärt Bürkle in der Mitteilung. „Den Energiediscountern, die pleite gehen oder ihre Kunden nicht mehr versorgen, setzen wir Service für die Region entgegen. Das war und ist der richtige Weg. Und das zeigt sich gerade jetzt: Wir sind da und stehen für die Menschen in der Region ein. Das war die letzten zehn Jahre so. Und das wird auch so bleiben.“