Stadtwerk am See zählt zu „Deutschlands Besten“ bei Nachhaltigkeit

Die Zeitschrift „Focus Money“ hat das Stadtwerk am See für seine nachhaltige Kommunikation ausgezeichnet. Dafür hat das Magazin gemeinsam mit dem unabhängigen „Institut für Management und Wirtschaftsforschung“ aus Hamburg die Nachhaltigkeitsreputation von über 20.000 Unternehmen untersucht. Sechs Prozent der analysierten Unternehmen wurden ausgezeichnet. Darunter das Stadtwerk am See, das sich nun mit dem Siegel „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ schmücken darf.

Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle freut sich über die „tolle Auszeichnung und Bestätigung“: „Wir engagieren uns auf vielen Ebenen. Treten für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen ein, leben Klimaschutz und stehen für soziale Verantwortung.“ Das nächste Ziel des Energieversorgers sei Klimaneutralität.