Umweltminister Franz Untersteller hat dem Geschäftsführer des Stadtwerks am See, Alexander-Florian Bürkle, die Urkunde zur WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg überreicht. Er ehrte damit das Stadtwerk für seine ökologischen und sozialen Bemühungen. WIN steht für die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes „Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit“.

„Das Stadtwerk am See ist das erste Stadtwerk in Baden-Württemberg, das sich zu diesem Nachhaltigkeits-Managementsystem des Landes verpflichtet“, erklärte Untersteller. In Verbindung mit seiner EMAS-Validierung (Eco-Management and Audit Scheme) setze das Unternehmen damit ein starkes Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften.

Untersteller und der Landtagsabgeordnete Martin Hahn informierten sich beim Stadtwerk am See über zukunftsweisende Energie-Projekte. Besonders das auch aus europäischen Mitteln finanzierte Modellprojekt „Nahwärme zwischen Wohnen und Arbeiten in Friedrichshafen“ stand im Fokus.

„Ökologie ist eine wesentliche Basis unseres Handelns“, sagte Bürkle. Das Stadtwerk nehme auch bei der E-Mobilität eine Führungsrolle ein. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Stadtwerks, Oberbürgermeister Andreas Brand, fügt hinzu: „Das Stadtwerk am See hilft uns entscheidend, die klimapolitischen Ziele der Ferienregion Bodensee zu erreichen, und trägt wesentlich zur Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsregion bei.“