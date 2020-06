Stadtwerk am See warnt vor Telefon-Betrügern

Das Stadtwerk am See warnt laut einer Pressemitteilung vor unseriösen Telefonverkäufern, die derzeit wieder in der Region unterwegs sind. Die Anrufer fragen nach persönlichen Daten und Stromzählerständen. Häufig geben sie sich als Mitarbeiter des Stadtwerks am See aus.

Das Problem sei, dass mit der Zählernummer unseriöse Anbieter den Stromvertrag eines Kunden kündigen könnten, ohne dass der Kunde das merke. Die Betrüger schneiden laut Stadtwerk Telefonate so zusammen, dass ein „ja“ des Kunden auf eine harmlose Frage plötzlich zu einer Kündigungs-Zusage werde. Diese manipulierte Aufnahme solle dann beweisen, dass der Kunde einen Neuvertrag abgeschlossen habe. „Das haben wir alles schon erlebt und die völlig verunsicherten Kunden dann betreut“, berichtet Bianca Romer, Leiterin der Kundenberatung beim Stadtwerk. Wichtig sei, dass sich betroffene Kunden möglichst schnell beim Stadtwerk melden, wenn ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. In den aktuellen Fällen stellt das Stadtwerk am See gemäß der Mitteilung ausdrücklich fest, dass es mit diesen Anrufen nichts zu tun hat. Außerdem warnt das Stadtwerk erneut eindringlich davor, am Telefon Daten herauszugeben oder gar Verträge abzuschließen. Grundsätzlich hätten Kunden 14 Tage lang das Recht, von einem auch telefonisch geschlossenen Vertrag zurückzutreten. In jedem Fall empfiehlt das Stadtwerk, sich die Namen des Unternehmens und des Anrufers sowie die Telefonnummer geben zu lassen . Kunden sollten bei einem solchen Anruf keine Zusage machen. Telefonisch sind die Berater des Stadtwerks unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 505 20 00 zu erreichen.