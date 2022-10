Stadtwerk am See vergibt 8500 Euro für Vereine und Initiativen

Das Stadtwerk am See unterstützt wieder Projekte und Initiativen, die sich für die Region einsetzen, mit dem Stadtwerk am See-Zukunftspreis. Elf Projekte haben die Chance auf 500 bis 2500 Euro. Bewerben können sich Vereine und Initiativen aus den Bereichen Sport, Bildung, Ökologie, Soziales sowie Kunst und Kultur. Bis 29. November läuft noch die Bewerbungsfrist.

Das Stadtwerk unterstützt Ehrenamt und Engagement mit dem Stadtwerk am See-Zukunftspreis. „Nachhaltigkeit und zukunftsorientiertes Handeln müssen belohnt werden“, sagt Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. Gesucht seien „Aktivitäten, die unser tägliches Leben verbessern, bereichern oder erleichtern“. Das können ungewöhnliche Trainingsansätze sein, nachhaltige Jugendprojekte im Tier- oder Naturschutz oder eine organisierte Nachbarschaftshilfe. Die Ausschreibung sei bewusst weit gefasst. Ob Ökologie, Soziales, Kultur, Gesundheit, Integration, Sport oder Tierschutz – „wichtig ist viel Herzblut, Engagement und gute Ideen“, sagt Bürkle.

Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis ist für Vereine, gemeinnützige Gruppen, Bildungseinrichtungen oder auch private Initiativen in allen Altersgruppen. Bis 29. November kann man sich über die Onlineplattform swsee.de/zukunftspreis bewerben. Der Erstplatzierte erhält 2000 Euro, der zweite Platz 1500 Euro und der dritte 1000 Euro. Die Platzierungen 4 bis 10 erhalten jeweils 500 Euro. Wer den Sonderpreis in Höhe von 500 Euro erhält, darüber entscheidet die Öffentlichkeit in einer Online-Abstimmung.

Alle Bewerber werden auf der neuen Website des Energieversorgers vorgestellt. „Mit der Veröffentlichung der Bewerber-Projekte stellen wir die Leistung jedes einzelnen in den Mittelpunkt“, erklärt der Stadtwerk-Chef Bürkle. „Ein schöner Nebeneffekt war und ist es, dass wir engagierte Menschen zusammenbringen.“ Denn neben Geld brauchen viele Projekte ein breites Netzwerk.

Die Bewerber sollten aus Friedrichshafen, Markdorf, Überlingen, Meersburg, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Owingen, Sipplingen, Salem, Stetten oder Uhldingen-Mühlhofen kommen. Ausgezeichnet werden Initiativen, deren Finanzierung weniger als 50 Prozent über anderweitige Fördermittel erfolgt, und deren Projekte sich bereits in der Umsetzung befinden bzw. abgeschlossen sind.

Bewerben kann man sich bis zum 29. November auf www.swsee.de/zukunftpreis. Hier werden auch alle Bewerber vorgestellt. Stimmen für den Publikumspreis können zwischen dem 17. Dezember und 8. Januar abgegeben werden.