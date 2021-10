Stadtwerk am See vergibt 8500 Euro

Das Stadtwerk am See sucht wieder Projekte und Initiativen, die sich im Rahmen des Stadtwerk am See-Zukunftspreises für Region und Umwelt einsetzen: Insgesamt elf Projekte unterstützt der Energieversorger laut Pressemitteilung mit 500 bis zu 2500 Euro. Bewerben können sich alle Vereine und Initiativen aus den Bereichen Sport, Bildung, Ökologie, Soziales sowie Kunst und Kultur. Bis 29. November läuft die Bewerbungsfrist.

Clevere Trainingsansätze, nachhaltige Jugendprojekte im Tier- oder Naturschutz oder organisierte Nachbarschaftshilfe: es gibt viele Menschen und Projekte, die unser tägliches Leben verbessern, bereichern oder erleichtern – alle haben Unterstützung verdient. Das Stadtwerk am See tut dies mit seinem Wettbewerb „Stadtwerk am See-Zukunftspreis“. Hier erhalten kleine wie große Projekte Rückenwind in Form von finanzieller Unterstützung und mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.

„Nachhaltigkeit und zukunftsorientiertes Handeln müssen belohnt werden“, so Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer beim Stadtwerk am See über die Beweggründe für den Wettbewerb und ergänzt: „Wir suchen engagierte Menschen und pfiffige Projekte, die in unserer Region Initiative ergreifen und für die Zukunft arbeiten“. Worum es in den Projekten geht, ist bewusst weit gefasst. Ob Ökologie, Soziales, Kultur, Gesundheit, Integration, Sport oder Tierschutz – „wichtig ist viel Herzblut, Engagement und gute Ideen“, so Bürkle.

Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis ist für Vereine, gemeinnützige Gruppen, Bildungseinrichtungen oder auch private Initiativen in allen Altersgruppen. Bis 29. November kann man sich über die Onlineplattform swsee.de/zukunftspreis bewerben. Der Erstplatzierte erhält 2000 Euro, der zweite Platz wird mit 1500 Euro ausgezeichnet und der dritte Platz mit 1000 Euro unterstützt. Die Platzierungen vier bis zehn erhalten jeweils 500 Euro. Wer den Sonderpreis in Höhe von 500 Euro erhält, darüber entscheidet die Öffentlichkeit online.

Die Bewerber sollten aus dem Raum Überlingen/ Friedrichshafen kommen, konkreter aus Friedrichshafen, Markdorf, Überlingen, Meersburg, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Owingen, Sipplingen, Salem, Stetten und Uhldingen-Mühlhofen. Ausgezeichnet werden Initiativen, deren Finanzierung weniger als 50 Prozent über anderweitige Fördermittel erfolgt, und deren Projekte sich bereits in der Umsetzung befinden oder abgeschlossen sind.