Stadtwerk am See tauscht im Bodenseekreis Ladesäulen aus

An der Zukunft der Elektromobilität führt kein Weg mehr vorbei. Hersteller und Zulieferer arbeiten mit Hochdruck an neuen Fahrzeugen. Aber auch Stromversorger, Kommunen und Betriebe rüsten sich, schließlich müssen auch E-Mobile tanken. Das Stadtwerk am See tauscht im Moment die veralteten Emma-Ladesäulen gegen neue aus. Das Regionalwerk Bodensee baut sein Netz an Stromtankstellen aus und lockt Kunden mit einem E-Mobil Bonus. Darüber hinaus bringt die EnBW über ihren Anteilseigner Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) Strom auf die hiesigen Landstraßen.

Im Fahrradbereich hat sich die Elektromobilität weitgehend etabliert. Laut Zweirad-Industrieverband (ZIV) belief sich der Anteil der E-Bikes im vergangen Jahr auf 19 Prozent. Tendenz steigend. In der Autowelt kommen die Stromer eher schleppend voran. Bundesweit sind laut Brancheninstitut Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach zurzeit 1,9 Prozent der Pkw rein elektrisch oder als Plug-in-Hybride unterwegs. Die Auswahl an Modellen ist bis dato noch überschaubar, deren Alltagstauglichkeit beschränkt, die Anschaffungspreise sind hoch und die Ladeinfrastruktur unterentwickelt. Diese Parameter werden sich in den nächsten Jahren jedoch ändern, sodass E-Autos zu einer echten Alternative gegenüber Verbrennern werden.

„Im Moment ist vieles im Fluss“, sagt Bernhard Schultes. Er ist Geschäftsführer der Netzwerk Oberschwaben GmbH und koordiniert für den Bodenseekreis die Projekte rund um die E-Mobilität. Eines der ersten und umfangreichsten war Emma (E-Mobil mit Anschluss), das nach fünf Jahren ausgelaufen ist. Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat Emma versucht, die E-Mobilität im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu integrieren – mit eher bescheidenem Erfolg. Nur der Stadtverkehr Überlingen setzt einen reinen E-Kleinbus (7 Fahrgäste) ein, teilt Robert Schwarz vom Landratsamt mit. Ein weiterer E-Bus soll im Rahmen der Landesgartenschau angeschafft werden. Darüberhinaus hinterlässt das Projekt ein Netz mit 32 öffentlichen Emma-Ladesäulen. Sie wurden vom Stadtwerk am See betreut und gehen jetzt an die Kommunen. Weil sie technologisch nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, werden sie in den kommenden Monaten sukzessive erneuert.

Alte Säulen werden ersetzt

Das Stadtwerk hat damit bereits angefangen. In Friedrichshafen, Wilhelmsdorf und Kißlegg wurden die bisherigen Säulen bereits durch neue ersetzt, in den nächsten Wochen folgen weitere, teilt das Unternehmen mit. Wenn am 1. März das neue System aktiv ist, können Stadtwerk-Kunden mit dem Auto-Ökostrom-Tarif nicht nur an über 100 Ladepunkten in der Region, sondern zusätzlich an rund 2500 deutschlandweit laden – zum einheitlichen Tarif von 30 Cent pro Kilowattstunde. Abgerechnet wird nach dem effektiven Verbrauch. „So zahlen die Kunden nur das, was sie auch wirklich laden – ohne Grundgebühr oder Zeittarif“, sagt der Vertriebschef beim Stadtwerk am See, Erik Dittrich. Bis Ende Februar tanken Kunden an den bereits umgerüsteten Stationen noch umsonst.

Einen ähnlichen Weg geht auch das Regionalwerk am Bodensee. Insgesamt hat der kommunale Versorger in fünf seiner sieben Verbandsgemeinden zehn Ladesäulen mit insgesamt 20 Ladepunkten installiert. Vier weitere Ladesäulen mit acht Ladepunkten sind in Planung und werden 2019 ans Netz gehen, teilt der Sprecher des Regionalwerks, Stefan Wortmann, mit. Die bestehenden und geplanten Ladesäulen, darunter drei ehemalige Emma-Ladestationen, befinden sich in Kressbronn, Tettnang, Langenargen, Eriskirch und Meckenbeuren. Die Anschaffungskosten der Ladesäulen tragen die Gemeinden. Sie beauftragen das Unternehmen mit Planung, Beschaffung, Installation, Betrieb und Wartung. Die Nutzung der Ladesäulen ist im Moment noch kostenfrei, so Wortmann. Man erarbeite und kalkuliere zurzeit einen Ladetarif, der zeitnah an den Ladesäulen eingestellt werden soll. Beide Versorger bieten auch für Betriebe und Privatnutzer Lösungen an. Das Stadtwerk etwa betreibt die Ladestationen bei ZF. „Wir sind auch im Gespräch mit Handwerkern und gehen das Thema im privaten Sektor groß an“, sagt der Sprecher des Stadtwerks, Sebastian Dix. Auch das Regionalwerk betreibt bereits Ladesäulen für Firmen und hat im privaten Bereich Ladelösungen parat. Wer sich als Kunde Zuhause eine Ladebox (Wallbox) zum Aufladen eines Elektroautos installieren lassen möchte, erhält bei Bezug von Ökostrom vom Regionalwerk einen Bonus von bis zu 150 Euro.

Eine öffentliche Ladestation für E-Mobile hat die OEW vor zwei Monaten in Markdorf installiert. Sie ist die erste von 54 geplanten Ladestationen, die der Zweckverband in neun Landkreisen aufstellen will, um elektrisches Autofahren über Land zu erleichtern. Schultes rechnet damit, dass sich der Markt jetzt schneller entwickelt und weitere Anbieter auftreten werden. Ladestationen bei Discountern oder Supermärkten, auf öffentlichen und firmeneigenen Parkplätzen, bei Hotels und Restaurants werden folgen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Förderprojekte von Bund und Ländern, die unter anderem auch für Firmen interessant seien. Bis dato finden laut Schultes 85 Prozent der Ladevorgänge zu Hause statt, zehn Prozent beim Arbeitgeber und nur fünf Prozent unterwegs.

Ladestationen für Elektroautos in der Region