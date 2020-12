23 Bewerbungen hat das Stadtwerk am See für seinen neuen Zukunftspreis erhalten. Bis zu 2500 Euro winken dem Gewinner, wie es in einer Pressemitteilung des Versorgungsunternehmens heißt. Über einen Teil des Preisgeldes bestimmen die Bürger nun mit – beim Social-Media-Preis. Bis zum 6. Januar läuft die Abstimmung auf der Facebook-Seite des Stadtwerks.

Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis ist neu. Erstmalig in diesem Jahr rief der Regionalversorger Projekte und Initiativen aus der Region auf, sich zu bewerben. Ziel: Engagement, das die Region ein Stück vielfältiger, bunter und lebenswerter macht, sichtbar machen, honorieren und finanziell unterstützen. Zehn Projekte werden mit 500 Euro bis 2500 Euro ausgezeichnet.

Im ersten Schritt darf die Bevölkerung abstimmen: beim Social Media-Preis. Alle Bewerber werden auf einer Website und auf der Facebookseite des Energieversorgers präsentiert und sind ab sofort auf Stimmenfang. Das Projekt mit dem meisten „Gefällt mir“-Angaben erhält 500 Euro – unabhängig von der sonstigen Platzierung.

„Alle eingereichten Projekte haben Anerkennung verdient und sind ein Spiegelbild unserer vielfältigen Region“, erklärt Sebastian Dix, Pressesprecher beim Stadtwerk am See. Das Spektrum der Bewerber ist breit – ökologische Projekte, Tier- und Naturschutz, soziales Engagement und ehrenamtliche Bildungsinitiativen kämpfen um eine Platzierung.

Die Abstimmung für den Social Media-Preis geht noch bis zum 6. Januar. Wer mit abstimmen möchte, kann dies auf der Facebook-Seite des Stadtwerks am See tun.