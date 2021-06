Stadtwerk am See öffnet Kundenzentren für persönliche Beratung

Kunden können sich ab sofort auch wieder persönlich in den drei Kundenzentren des Stadtwerks in Friedrichshafen und Überlingen und beim Internetanbieter TeleData beraten lassen, wie das Stadtwerk am See mitteilt. Beratungen rund um Strom, Gas, E-Mobilität, Photovoltaik und Telekommunikation seien wieder direkt vor Ort möglich. Alle drei Kundenzentren in Friedrichshafen und Überlingen sind laut Mitteilung zu den gewohnten Öffnungszeiten, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, geöffnet.

Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln. Der Größe der Kundenzentren entsprechend, sind in der Häfler Karlstraße und in Überlingen jeweils einer und im Kundenzentrum in der Kornblumenstraße fünf Besucher gleichzeitig erlaubt. Eine Test- und Anmeldepflicht besteht nicht.