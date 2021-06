Stadtwerk am See macht sich Wasserstoffnutzung stark

Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG und Volker Mayer-Lay, Bundestagskandidat der CDU für den Bodenseekreis, haben sich zu einem Austausch zum Thema Wasserstoff getroffen. Der Anbieter für Strom, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikation, E-Mobilität und erneuerbare Energien habe bereits intensive Planungen hinsichtlich der Nutzung von Wasserstoff entfaltet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Oktober 2019 hatte sich das Stadtwerk am See für das Bundesprogramm „HyExperts“ beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit einem Konsortium bestehend aus 13 Projektpartnern am Bodensee, unter anderem der Stadt Friedrichshafen, ZF, Rolls-Royce Power Systems und Stadtwerk am See beworben, blieb aber unberücksichtigt.

Ambitioniertes Ziel sei es, „die Bodenseeregion als zentralen Anker mit Anbindung an Österreich, die Schweiz sowie die Regionen Oberschwaben, Allgäu oder den Schwarzwald zu installieren“, so die Mitteilung weiter. Seit der Vorstellung der nationalen Wasserstoffstrategie des Bundes im Juni 2020 seien zeitnah Förderrichtlinien für Busse inklusive Infrastruktur zu erwarten. Es seien für den Zeitraum 2019 bis 2022 mit 500 Millionen Euro Fördermittel vom Bund vorgesehen. Damit sich wasserstoffbetriebener Busverkehr oder gar die Installation einer kostenintensiven Wasserstoff-Tankstelle am Bodensee aber lohne, bedürfe es der entsprechenden Leitungen. Die großen Wasserstoffleitungen führen aber noch weit um die Bodenseeregion herum. Dies müsse sich ändern, fordert Mayer-Lay.

Bis es soweit ist, sei der Betrieb von Brennstoffzellen-KWK-Anlagen aber auch die H2-Erzeugung mittels Elektrolyseur mit regenerativ gewonnenem Strom geplant. Aktuelle Herausforderungen für die Politik sind das relativ aufwändige Genehmigungsverfahren für Tankstellen/Wasserstoff-Speicher sowie die notwendige Abschaffung der Sondernetzentgelte für die energieintensive Produktion von Wasserstoff, so Mayer-Lay in seiner Pressemitteilung. Da die vorhandenen Gasnetze aktuell lediglich eine Beimischung von Wasserstoff erlauben, sei eine mittelfristig bis langfristige Zielsetzung, ein großes Wasserstoffnetz aufzubauen, berichtete Bürkle.