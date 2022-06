Stadtwerk am See gewinnt Nachhaltigkeits-Preis

Das Stadtwerk am See ist beim „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022“ als Preisträger im Bereich „Mobilität“ ausgezeichnet worden. Prämiert wurde die „Grüne Karte“ des Stadtwerks, mit der man Bus, Bahn und Schiff fahren, vergünstigt parken und E-Auto laden kann, berichten die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Der „Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022“ wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität, dem Nachrichtensender ntv und dem DUP Unternehmer-Magazin verliehen. Prämiert werden Projekte, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Mit dem Award ausgezeichnet wurden insgesamt 64 Preisträger in 27 Kategorien, darunter auch Firmen wie Aldi, Commerzbank, die Deutsche Bahn oder Hyundai.

Mit der Grünen Karte des Stadtwerks können Kunden und Nichtkunden kontakt- und bargeldlos ihre Fahrt mit Bus, Bahn und Katamaran zahlen, ebenso wie das Parken in den acht SWSee-Parkhäusern in Friedrichshafen und Überlingen. Für Stadtwerk-Kunden gibt es dazu noch einen Rabatt von 20 bis 40 Prozent. Auch E-Auto laden geht mit der grünen Karte. Abgerechnet werden alle Leistungen monatlich. Zusätzlich erhalten Karteninhaber verschiedene Vorteile bei Partnern wie beispielsweise der Messe Friedrichshafen und der Bodensee-Therme Überlingen, schreibt das Stadtwerk in seiner Mitteilung weiter.