Stadtwerk am See gewährt Park-Rabatt – täglich

Gute Nachrichten für die Kunden vom Stadtwerk am See (SWSee): Mit der Kundenkarte des Energieversorgers erhalten sie ab sofort bis Donnerstag, 31. Dezember, täglich zwei Euro Rabatt beim Parken. Der Rabatt gilt in den acht SWSee-Parkhäusern in Friedrichshafen und Überlingen. „Mit der Aktion möchten wir unseren Kunden etwas Zeit schenken, damit sie entspannt und ohne Zeitdruck bummeln können – gleichzeitig wollen wir damit auch den Innenstadt-Einzelhandel unterstützen“, erklärt Vertriebs-Chef Erik Dittrich vom Stadtwerk am See. Normalerweise gibt es mit der Kundekarte bereits täglich 50 Cent Park-Rabatt für Strom- oder Gaskunden und einen Euro Rabatt, wenn man Strom und Erdgas oder Wärme bezieht, heißt es in der Pressemiteilung. „Diesen Rabatt erhöhen wir nun für alle Kundenkarten-Inhaber bis Jahresende auf zwei Euro“, so Dittrich. Die Kundenkarte bietet neben vergünstigtem Parken und verschiedenen Förderprogrammen vom Stadtwerk am See Vorteile. Sie ist kostenlos und kann auf: www.swsee.de/kundenkarte oder in den Stadtwerk-Kundenzentren beantragt werden. „Unsere Kunden bekommen die Karte innerhalb von ein paar Tagen nach Beantragung zugeschickt und können dann gleich mit dem Sparen beginnen. Und wer noch nicht Kunde bei uns ist, den beraten wir natürlich gerne persönlich in unseren Kundenzentren oder auf unserer Website“, rät Dittrich.