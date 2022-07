Stadtwerk am See für Preis nominiert

Als bundesweit erste Multimodalitätsplattform für ÖPNV, eMobilität und Parken geht die Grüne Karte des Stadtwerk am See beim Stadtwerke Award ins Rennen. Bis zum 25. Juli kann die Bevölkerung laut den Stadtwerken mitbestimmen, wer die Auszeichnung erhält.

Das Stadtwerk am See ist für den „Stadtwerke Award“ des VKU (Verband kommunaler Unternehmen) nominiert. Das Konzept „Grüne Karte“ wurde von der Jury als eines der sechs besten Bewerbungen ausgewählt. Mit dem Stadtwerke Award würden jährlich Vorzeigeprojekte aus der Stadtwerke-Landschaft ausgezeichnet, „die die Energiewelt von morgen gestalten“, so der VKU in einer Mitteilung. 34 Bewerbungen, davon drei aus Österreich hatten sich in diesem Jahr für den Award beworben.

Die Vorauswahl hat eine Experten-Jury aus Energiewirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien getroffen. Bis zum 25. Juli können nun Fachwelt und Bevölkerung mitbestimmen. Die unter www.zfk.de/services/awards/ stadtwerke-Award abgegebenen Publikumsstimmen gehen zu einem Drittel in das Endergebnis ein. Die übrigen zwei Drittel entfallen auf die Jury. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Stadtwerke-Kongresses am 20. und 21. September statt.