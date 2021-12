Stadtwerk am See erhält Bestnoten

„Focus Business“ hat das Stadtwerk am See als „Top Arbeitgeber Mittelstand 2021“ ausgezeichnet. Für die Untersuchung wurden rund 38 000 Unternehmen analysiert und rund 550 000 Bewertungen von Mitarbeitern berücksichtigt. Etwa 4000 Unternehmen wurden letztlich ausgezeichnet. In der Energiewirtschaft schaffte es das Stadtwerk am See unter den bundesweit 78 ausgezeichneten Unternehmen auf Platz 23. Mit berücksichtigt wurden auch Bewertungen auf dem unabhängigen Internet-Bewertungsportal kununu.com.

Viel Training

„Die Focus-Auszeichnung macht uns sehr stolz“, erklärt Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. Und verweist auch auf die interne Mitarbeiterbefragung, die Mitte des Jahres ebenfalls ein „herausragendes Ergebnis“ ergeben habe. Die Erklärung liegt für Bürkle in mehreren Bereichen: Man habe viel in Training investiert – nicht nur der Mitarbeiter, sondern gerade auch der Führungskräfte.

Gegen Fachkräftemangel

Und schließlich habe man in den vergangenen Jahren intensiv an Strategie und Positionierung gearbeitet. Unter Umständen hilft das auch beim Kampf gegen den Fachkräftemangel, den das Stadtwerk auch führt. Bei 370 Mitarbeitern habe das Stadtwerk am See derzeit 14 Stellen offen, schreibt der Sprecher des Stadtwerks, Sebastian Dix, in einer Pressemitteilung.