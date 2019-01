Stadtwerk am See erhält Siegel „Top-Lokalversorger“

Das Stadtwerk am See wurde wieder als „Top-Lokalversorger“ ausgezeichnet. Das unabhängige „Energieverbraucherportal“ bewertet dabei neben dem Preis-Leistungsverhältnis auch das Engagement in Umwelt, Service und der Region. Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle freut sich in einer Mitteilung des Unternehmens: „Wir sind top aufgestellt“.

Bundesweit nimmt das „Energieverbraucherportal“ jährlich Energieversorger unter die Lupe. Der Fokus der Bewertung liegt auf den Themen Kundenservice, regionales Engagement und Klimaschutz. Das Stadtwerk am See ist zum wiederholten Male unter den Preisträgern, die mit dem Prädikat „Top-Lokalversorger“ ausgezeichnet worden.

Punkten konnte der regionale Energieversorger vor allem im Punkt Kundennähe und Service, heißt es in der Mitteilung weiter. So bieten gleich drei Kundenzentren in Friedrichshafen und Überlingen persönliche Beratung. „Das Stadtwerk am See ist vor Ort. Unsere Kunden haben immer einen direkten Ansprechpartner“, so Bürkle. Die Auszeichnung bestärke das Stadtwerk am See, am konsequenten Ausbau seiner Serviceleistungen weiter zu arbeiten.

Aber auch Engagement für Ökologie und die Region fließt in die Bewertung ein. Das Stadtwerk punktet hier mit seinem Einsatz in der Region für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, beispielsweise mit Strom aus Wasserkraft, effizienten Wärmeprojekten und klimafreundlichen Ökogas-Tarifen. Aber auch in anderen Bereichen profitiert die Region vom Stadtwerk. Das Stadtwerk unterstützt Kultur, Sport und Bürgerengagement mit seinen Sponsoring-Aktivitäten. Zudem bildet das Unternehmen viele junge Menschen aus und bietet Arbeitsplätze, schreibt das Unternehmen.